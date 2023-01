Trasplantament / @EP

Espanya va realitzar un total de 5.383 trasplantaments l'any 2022, fet que suposa un augment del 13% respecte al 2021 (4.781), i se situa en xifres similars a les d' abans de la pandèmia de COVID-19 (5.445 el 2019) i 5.321 el 2018).

Això suposa que es van realitzar uns 15 trasplantaments al dia durant l'any passat, arribant a una taxa de 113,4 per milió de població (pmp), davant dels 100,9 de l'any anterior. L'evolució del sistema de trasplantaments espanyol des de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) el 1989 ha estat espectacular: aquest any es van fer 1.315 trasplantaments, una xifra que ja s'ha multiplicat per quatre.

Així ho han destacat dijous passat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i la directora general de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil, en roda de premsa per presentar el balanç d'activitat de donació i trasplantaments del 2022.

"Després d´uns anys difícils per a tot el Sistema Nacional de Salut (SNS), avui volem parlar de superació, d´èxit compartit entre els sanitaris, la societat espanyola i totes les autoritats sanitàries. No tindríem aquestes dades sense totes elles. El nostre sistema de trasplantament està robust, després d'adaptar-se a la situació epidemiològica de la COVID-19. Ha aconseguit recuperar el camí de creixement que mantenia fins al març del 2020", ha celebrat la ministra.

L'augment del nombre de trasplantaments ha estat generalitzat a tots els tipus de donacions d'òrgans. En concret, es van practicar 3.402 trasplantaments de ronyó, un 15% més respecte al 2021; 1.159 de fetge, un 8% d'increment; 415 pulmonar, un 15 per cent més; 311 cardíacs, un 3% més; 92 de pàncrees, un 12% més; i quatre trasplantaments intestinals.

Per a la ministra, aquestes xifres suposen "tot un èxit". "Converteixen Espanya al país amb més possibilitats de rebre un òrgan al llarg de la seva vida en cas que ho necessitin", ha aplaudit Darias.

Un altre aspecte positiu posat en valor per la ministra és que 8 de cada 10 famílies donen el seu aprovat a la donació d'òrgans quan mor un ésser estimat. Només el 16% de les famílies van rebutjar la donació el 2022. "És una demostració que la generositat, el treball en equip i l'excel·lent professionalitat són l'èxit del sistema de trasplantaments", ha indicat.

ESPANYA, LÍDER EN NOMBRE DE DONANTS D'ÒRGANS PER A TRASPLANTAMENT

Espanya va assolir l'any passat la taxa de 46,3 donants per milió d'habitants, amb un total de 2.196 donants, fet que suposa un 15% més que el 2021 (40,2 donants pmp). Les xifres són millors que les dels pitjors moments de la pandèmia de COVID-19, però encara no arriben a les del 2019: 49 donants per milió d'habitants.

A més, 350 persones van donar un ronyó i part del fetge en vida, dins del programa de donants vius. "Aquesta situació ens manté en una situació d´excel·lència a nivell mundial", ha afirmat la ministra.

Gairebé el 60% dels donants tenien 60 anys o més, el 28% més de 70 anys i el 5% més de 80. Així, la mitjana d'edat es va situar en 60 anys el 2022, davant de 59 el 2021 i 2020. El donant més longeu l'any passat va ser una persona de 90 anys.

Domínguez-Gil ha detallat que Espanya és el líder en el nombre de donants a nivell mundial, superant els 41,6 dels Estats Units . A més, multiplica per quatre la taxa de donació d'Alemanya (11,1) i per dues la de la Unió Europea (19,5), Suècia (19,3), Canadà (19,3), Itàlia (24,1) , Regne Unit (19,8), Austràlia (16,3) o França (24,7).

CANTÀBRIA, AL CAP A ESPANYA

Per comunitats autònomes, "totes superen els nivells d´excel·lència i els dels països del nostre entorn". Fins a 14 comunitats autònomes estan per sobre de 40 donants per milió d'habitants, 7 superen la taxa de 50 i 2 la de 60.

Com en anys anteriors, Cantàbria segueix al capdavant d'Espanya, amb 82,8 donants per milió d'habitants; davant de Navarra (71,2), Extremadura (60), La Rioja (58,1), País Basc (56,4), Astúries (55), Canàries (54,8), Comunitat Valenciana (49,1) , Andalusia (48,9), Múrcia (48,4), Galícia (47,6), Balears (46,2), Castella i Lleó (46), Catalunya (45,8), Aragó (31,7), Castella-la Manxa (36,1) i Madrid (31,3).

La directora general de l'ONT ha reivindicat, com a "exemple de cohesió" del Sistema Nacional de Salut, que el 25% dels trasplantaments el 2022 es van realitzar amb òrgans donats per persones d'una altra comunitat autònoma, mentre que el 7,6% cent dels pacients van ser trasplantats a hospitals que no eren de la seva regió.

MILLORA LA LLISTA D'ESPERA PER REBRE UN TRASPLANTAMENT

El 31 de desembre del 2022 hi havia 4.746 persones en llistes d'espera per rebre un trasplantament, 66 nens. Les xifres són similars a les del 2021 (4.762 persones en espera, 66 nens) i 2020 (4.794). El 2022, hi ha 4.004 persones esperant un trasplantament de ronyó, 26 nens; 317 de fetge, 14 nens; 152 de cor, 20 nens; 193 de pulmó, 4 nens; 76 de pàncrees, cap nen; i 4 d'intestí, 2 nens.

En total, s'han fet 3.688 trasplantaments en 188 menors de 18 anys, el 4% del total. Les xifres de trasplantats pediàtrics també són més grans que el 2021 (167) i el 2020 (200).

El 2022 es van practicar 253 trasplantaments en urgència zero en què "la seva vida penjava d'un fil". Així mateix, s'han pogut trasplantar 153 pacients renals hiperimmunitzats gràcies al Pla Nacional d'Accés al Trasplantament Renal per a pacients hiperimmunitzats (PATHI) de l'ONT. "És una xifra rècord del nostre país, una vegada més acredita l´excel·lència del nostre programa de trasplantaments", ha comentat Darias.

Pel que fa als trasplantaments realitzats en asistòlia (òrgans i teixits que procedeixen d'una persona a qui se li diagnostica la mort després de l'absència de batec cardíac i de respiració espontània durant més de cinc minuts), l'any passat se'n van fer més de 1.800 , d'un total de 913 donants (el 42% dels donants ho són en asistòlia). El 2022 hi va haver un 38% més de donants en asistòlia respecte al 2021.

Sobre la donació cardíaca en asistòlia, la directora general de l'ONT ha assegurat que "només sis països al món han estat capaços de posar en marxa aquest programa", entre ells Espanya. En conjunt, se n'han practicat fins a 52 de tipus cardíac, 37 el 2022, i nou en nens. L'Hospital Verge de l'Arrixaca de Múrcia ha fet més del 20% d'aquests trasplantaments, un total d'11.

TRASPLANTAMENTS AMB COVID-19 I PER LA LLEI D'EUTANÀSIA

L'ONT ha tornat a oferir dades del nombre de trasplantaments fets amb donants que tenien COVID-19. En concret, es van produir 180 trasplantaments de 84 donants amb PCR positiva: 177 de ronyó, 16 de cor, 42 de fetge i un de intestinal. Tal com ha esgrimit la directora general de l'ONT, el sistema de trasplantaments segueix fent un “cribratge universal” de la COVID-19 a tots els donants. Tots els trasplantaments es fan malgrat que el donant doni positiu, llevat dels de pulmó, que són l'"òrgan diana" del virus.

A més, s'han recollit a l'informe els trasplantaments realitzats gràcies a donants que van rebre l'eutanàsia. Des de l'entrada en vigor de la Llei, a l'estiu del 2021, 135 persones han rebut un trasplantament de 49 donants: 42 el 2022 i 7 el 2021. D'aquests 135 trasplantats, 69 han estat de ronyó, 29 de fetge, 20 dels dos pulmons, 3 d'un pulmó, cinc de cor i quatre de ronyó i fetge.

A finals de 2022 hi havia 474.455 donants disponibles al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). "Esperem continuar creixent per assolir els 500.000 donants inscrits", ha sostingut la ministra de Sanitat.