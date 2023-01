Fotografia compartida pels treballadors d'Urgències de l'Hospital del Mar a Twitter

Els treballadors del servei d'Urgències de l' Hospital del Mar de Barcelona continuen denunciant la saturació que pateix l'Hospital, provocant que l'atenció sigui cada cop de pitjor qualitat. Aquest divendres, segons expliquen els treballadors en un tuit recollit per CatalunyaPress , hi ha 172 pacients a les Urgències de l'hospital. A més, 53 superen les 24 hores, i el que fa més temps que supera les 100 hores.

En un intent per silenciar el que passa dins de l'Hospital, la direcció ha enviat una circular als treballadors perquè deixin de publicar fotos de l'interior del centre per "vetllar per la seguretat de totes les persones que romanen a les seves instal·lacions". Aquesta estratègia ha indignat els sanitaris que estan denunciant la situació. "Ho seguirem fent", han respost, i han publicat més imatges amb les cares dels pacients tapades amb emoticones.

Pacient atès en un passadís

"El que és indigne, és precisament el que nosaltres denunciem, tenir pacients durant hores als passadissos i durant 4, 5, 6 i més dies a Urgències sense possibilitat d'ingrés a planta" , denuncien els treballadors de l'Hospital del Mar.