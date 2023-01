Arxiu - Façana de l'Hospital del Mar

Les Urgències de l'Hospital del Mar de Barcelona segueixen col·lapsades, i les dades que ofereixen els treballadors cada cop són més cridaneres. Segons han informat els empleats del centre sanitari a través d'un tuit recollit per Press Catalunya , actualment hi ha 166 pacients a Urgències, i 37 superen les 24 hores sense ser derivats a una altra ala de l'hospital.

Però la dada més cridanera és que hi ha dos pacients que fa més de 120 hores que són a Urgències, és a dir, cinc dies.

Els treballadors de l'hospital denuncien, a més, que els passadissos estan plens de lliteres.

A finals de novembre del 2022 els treballadors del centre van emetre un comunicat que definia com és actualment l'atenció a l'Hospital del Mar. "Estem sobrepassats i esgotats, i no estem oferint una medicina de qualitat. Sobrevivim a les guàrdies sabent que els pacients no estan ben supervisats", afirmen al text, explicant que aquesta situació dóna lloc a "pacients esperant 8 hores o més als passadissos, asseguts en cadires metàl·liques, pacients oncològics, anys, amb dolor,...". I sembla que la solució no arriba.