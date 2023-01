Foto: Freepik

Un total de 4.003 persones van morir per suïcidi a Espanya l'any 2021, fet que suposa un increment del 4,4% respecte al 2019, any anterior a la pandèmia de la Covid-19.

Així ho reflecteix l'estudi 'Evolució del suïcidi a Espanya en aquest mil·lenni' presentat aquest dijous pel Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM ISCIII) a la Universitat Complutense de Madrid.

L'informe revela que el 2020, primer any de la pandèmia, un total de 3.941 persones van morir a Espanya per suïcidi, una xifra que suposa un augment del 3,6% en relació amb el 2019 i del 5,5% en relació amb el punt de canvi de tendència el 2018.

"Les notícies no són bones, el suïcidi, lluny de disminuir, està augmentant. Estava ja augmentant abans de la pandèmia i després de la pandèmia l'augment és molt significatiu", ha advertit el catedràtic a Psiquiatria i director del Centre Col·laborador de l'OMS per a Investigació i Formació en Serveis de Salut Mental a la Universitat Autònoma de Madrid, José Luis Ayuso.

En la mateixa línia, l'expert ha lamentat que les xifres de suïcidi a Espanya " indiquen una tendència creixent " i ha assegurat que, encara que "afortunadament hi ha moltes persones que fan un intent de suïcidi i no és mortal", per cada "cinc que han intentat suïcidar-se, un ho repetirà”.

Segons dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , la taxa de persones mortes per suïcidi a Espanya el 2021 va ser de 8,45 persones per cada 100.000 habitants.

L'estudi presentat aquest dijous recalca que el 2021 es van corroborar les tendències poblacionals vistes en anys anteriors: una taxa més elevada de morts per suïcidi en homes i en persones de mitjana edat (40-64 anys) i un augment de la mortalitat per suïcidi en persones no nascudes a Espanya.

En concret, la meitat de la població que va morir per suïcidi a Espanya el 2021 tenien entre 40 i 64 anys; el 87% van néixer a Espanya, tot i que l'increment de migrants suïcidats va arribar al 24%; i el 32% vivia a capitals de província i el 26% al medi rural. A més, tres de cada quatre morts per suïcidi van ser homes.

Davant d'aquestes dades, l'investigador principal del Grup de Recerca en Epidemiologia Psiquiàtrica i Salut Mental de la Universitat Complutense de Madrid, Alexandre de la Torre, ha alertat que les expectatives "no són gaire encoratjadores" per al 2022, ja que "s'espera que segueixi la tendència creixent”.

Per això, els experts reclamen un Pla Nacional del Suïcidi que "impliqui tots els agents socials". "La consciència social és fonamental per prevenir el suïcidi, cadascuna d'aquestes morts podria ser evitada. S'està fent molt però necessitem fer algun pas una mica més ambiciós", ha reclamat de la Torre.

LES TAXES MÉS ALTES: GALÍCIA, ASTÚRIES, CyL, CATALUNYA I ANDALUSIA

Pel que fa a distribució geogràfica, s'observen les taxes més altes de mortalitat per suïcidi (taxes superiors a 10 per cada 10.0000 habitants) a Galícia (totes les províncies), a Astúries, Castella i Lleó (províncies de Zamora, Lleó, Palència, Burgos i Àvila), Aragó (Terol i Osca), Catalunya (províncies de Girona) i Andalusia (províncies de Còrdova, Jaén, Màlaga i Granada).

Per la seva banda, les províncies amb més taxa de mortalitat per suïcidi el 2021 van ser Jaén (13.1 per cada 100.000 habitants), Zamora (14.2 per cada 100.000 habitants) i Lugo (15.6 per cada 100.000 habitants. Un total de 26 de les 50 províncies espanyoles més les dues ciutats autonòmiques (52% de les províncies) sobrepassen la mitjana de mortalitat per suïcidi mundial, indicada per l'Organització Mundial de la Salut per al 2019 (9 morts per cada 100.000 habitants).

En canvi, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les províncies de Guadalajara i la Comunitat de Madrid presenten les taxes més baixes de l'estat.

MÉS RESTRICCIONS A PANDÈMIA, MAJOR PROBABILITAT DE SUICIDIS

En ser preguntat per l'explicació que la Comunitat de Madrid presenti una taxa de suïcidi més baixa, de la Torre ha indicat que "com més dures han estat les restriccions de la pandèmia, la taxa de mortalitat de suïcidi ha estat més gran". "Major restricció, més probabilitat de mort per suïcidi", ha precisat.

En aquest sentit, José Luis Ayuso ha comentat que a Madrid els hospitals estan "obligats" que qualsevol persona que acudeixi per un intent de suïcidi "ha de ser vist per un psiquiatre abans de set dies". "Això sabem que funciona i ho portem mantenint durant molts anys. Això és una norma general per a tots els hospitals", ha dit.

L'estudi apunta que onze persones van morir al dia per suïcidi a Espanya el 2021. Les xifres diuen, en línia amb el que s'observa a la sèrie temporal del 2000-2020, que tres de cada quatre persones que van morir per suïcidi el 2021 van ser homes (en concret, 2.982 casos).

La meitat dels morts tenia una edat compresa entre els 40-64 anys (2.016 persones). Pel que fa a les altres franges etàries, un 31% dels morts tenia 65 anys o més, un 13.8% tenia entre 25 i 39 anys i un 5% entre 10 i 24 anys. No es va observar cap cas de mort per suïcidi en menors de 10 anys durant el 2021.

Pel que fa al país de procedència, el 87% de les persones mortes per suïcidi (3.490 persones) són nascudes a Espanya; la resta (12.7%) van néixer a altres països.

Pel que fa al lloc de residència dels morts, un 32% de les persones mortes vivien a capitals de província; i gairebé una cambra de les víctimes vivia en zones rurals (municipis de menys de 10.000 habitants) o municipis urbans d'entre 10.001-50.000 habitants (24.6% i 24.7%, respectivament). La resta, vivien a ciutats grans (més de 50.000 habitants, no sent capital de província).

LA MORTALITAT PER SUÏCIDI AUGMENTA ALS MESOS D'ESTIU

En relació a distribució temporal i espacial del suïcidi a Espanya el 2021, s'observa que en pràcticament tots els mesos (excepte el gener i l'agost) hi ha més persones mortes el 2021 que els anys del 2019 i 2020.

Així mateix, s'observa el mateix patró estacional que altres anys: un clar augment de la mortalitat per suïcidi els mesos d'estiu. De fet, és juliol el mes on es troba un nombre més gran de morts dins del 2021, superant-se els 400 morts per suïcidi en un sol mes.

Tot i que no han descobert el motiu d'aquest augment del suïcidi els mesos d'estiu, l'investigador de la Torre ha assenyalat que aquest efecte estacional "es dóna en altres conductes similars, com ara la conducta agressiva", un comportament en què "també s'observen taxes elevades els mesos de més calor”.

Entre els motius pel que ha pogut augmentar la taxa de suïcidi a Espanya, l'expert ha explicat que hi ha molts estudis que parlen que “quan un famós s'ha tret la vida, hi ha un efecte repetició pel mateix mètode, un efecte anomenada ". Per aquest motiu, ha instat a informar dels casos de suïcidi "d'una manera no morbosa, realista i centrada en la prevenció".

Els experts també han fet esment al cas del Pantà d'Iznájar, situat entre les províncies andaluses de Còrdova, Granada i Màlaga, on es dupliquen les taxes de suïcidi.

"Estem fent allà un projecte de prevenció del suïcidi perquè crida molt l'atenció que dupliquin les taxes i no sabem per què passa això. Pot ser per un tema d'imitació, ja que quan algú a la família se suïcida sol haver-hi més taxa de suïcidi ", ha indicat el director de l´Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l´Hospital del Mar (INAD) i catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Víctor Pérez.