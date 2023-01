Arxiu - El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en roda de premsa per informar sobre novetats al brot de coronavirus originat a la Xina. 6 de febrer de 2020. - OMS - Arxiu

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha advertit que s'estan produint gairebé 40.000 morts setmanals per COVID-19 a tot el món, més de la meitat a la Xina.

Així ho ha ressaltat Tedros en el discurs d'obertura a la 14a reunió del Comitè d'Emergència sobre la pandèmia de COVID-19, que aquest divendres es reuneix per avaluar si el coronavirus segueix constituint una emergència de salut pública d'importància internacional.

Aquest dilluns 30 de gener fa tres anys que el director general de l'OMS va elevar la COVID-19 a aquesta categoria d'alerta, basant-se en l'assessorament d'aquests experts.

En entrar al quart any de pandèmia, Tedros ha reflexionat que "no hi ha dubte que ens trobem en una situació molt millor que fa un any, quan l'onada d'òmicron estava al punt àlgid i es notificaven a l'OMS més de 70.000 morts per setmana".

Quan aquests experts es van reunir per darrera vegada a l'octubre, el nombre de defuncions setmanals notificades era gairebé el més baix des que va començar la pandèmia: menys de 10.000 per setmana.

"No obstant, des de principis de desembre, el nombre de morts setmanals notificades a tot el món ha anat en augment. A més, l'aixecament de les restriccions a la Xina ha provocat un augment de les morts a la nació més poblada del món", ha alertat Tedros, que ha recordat que en les últimes vuit setmanes s'han notificat "més de 170 mil morts", encara que "la xifra real és sens dubte molt més gran".

El màxim dirigent de l'organisme sanitari internacional ha avançat que l'OMS actualitzarà aquest divendres les xifres sobre COVID-19 per incorporar els casos i les morts notificats per la Xina les últimes setmanes.

Tedros ha aprofitat la seva intervenció per fer un balanç sobre aquests tres anys de lluita contra la COVID-19: "Les vacunes, els tractaments i les proves diagnòstiques han estat fonamentals per prevenir malalties greus, salvar vides i alleujar la pressió sobre els sistemes i el personal sanitaris".

Però ha lamentat que la resposta mundial contra el virus "segueix sent deficient perquè a massa països aquestes poderoses eines que salven vides segueixen sense arribar a les poblacions que més les necessiten, especialment les persones grans i el personal sanitari".

"Molts sistemes sanitaris de tot el món estan lluitant per fer front a la COVID-19, a més d'atendre pacients amb altres malalties com la grip i el VSR, i amb escassetat de treball i treballadors sanitaris fatigats", ha afegit.

Alhora, ha lamentat que la vigilància i la seqüenciació genètica "han disminuït dràsticament a tot el món, cosa que dificulta el seguiment de les variants conegudes i la detecció d'altres de noves".

"I la confiança pública en les eines segures i eficaces per controlar la COVID-19 s'està veient soscavada per un torrent continu d'informació errònia i desinformació", ha dit.