El matrimoni que dura tota la vida redueix el risc de patir demència a la vellesa, segons un estudi dut a terme per investigadors de l'Institut Noruec de Salut Pública (NIPH/FHI) i que ha estat publicat al 'Journal of Aging and Health' .

Per assolir aquesta conclusió, els investigadors van observar durant 24 anys diferents parelles i persones de diferent estat civil, des dels 44 fins als 68 anys, i van investigar si aquest estat estava relacionat amb un diagnòstic clínic de demència o deteriorament cognitiu lleu (DCL) a els 70 anys.

D'aquesta manera, els experts van comprar que el grup que va estar casat durant tot el període va tenir la menor incidència de demència, mentre que les persones solteres o divorciades eren les que tenien més risc.

“Aquesta enquesta indica que estar casat i el menor risc de demència estan relacionats, però no en sabem el motiu. Una teoria ha estat que les persones que estan casades viuen vides més sanes i que això explica les diferències en el risc de diverses malalties. aquesta enquesta no trobem suport per a les diferències de salut entre persones casades i solteres que explicarien la diferència en el risc de demència”, han detallat els experts.

Alhora, a l'estudi s'ha posat de manifest que tenir fills redueix fins a un 60 per cent el risc de demència, en comparació amb les persones solteres . "Algunes persones han teoritzat que si tens fills, et mantenes més compromès cognitivament. Per exemple, has de tractar amb persones i participar en activitats que altrament no hauries de fer. Això estimula el teu cervell perquè possiblement funcioni millor. D'aquesta manera construeixes una mena de reserva cognitiva", han recalcat.

Els investigadors estan analitzant més de prop la importància de tenir fills per al risc de demència, els tipus de treball que tenen les persones i com l'edat de jubilació pot afectar el risc.