L'accés a l'Hospital General de Catalunya. Foto: Viquipèdia

Dexeus Dona i l’Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC), del Grup Quirónsalud, han arribat a un acord perquè Dexeus Dona repliqui el seu model assistencial en l’Hospital. D'aquesta manera, a partir de l'1 de febrer, Dexeus Dona passarà a gestionar el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del HUGC, al qual afegirà la reproducció assistida, una especialitat que fins ara no s’oferia en l’Hospital.

Dexeus Dona ha invertit dos milions d’euros per comptar amb un espai propi de 1.200 metres quadrats

en la primera planta del Hospital, dotat de l’última tecnologia.

L'objectiu de Dexeus Dona és replicar a Sant Cugat el seu model assistencial de Barcelona, de manera que les seves pacients puguin realitzar la seva revisió ginecològica, el seguiment del seu embaràs, la seva cirurgia i el seguiment del seu tractament de reproducció assistida en el mateix centre, així com disposar d'un diagnòstic ràpid i atenció mèdica especialitzada en cas d'urgències, patologies o problemes ginecològics que revesteixin gravetat, perquè puguin estalviar-se temps i desplaçaments a altres localitats.

“Per la nostra experiència, hem observat que les pacients, no només valoren una atenció mèdica de qualitat i professional, sinó també la proximitat i la rapidesa en l'assistència”, explica el doctor Pere Barri Soldevila, president de Dexeus Dona. “El nostre centre és sensible a aquestes demandes com ho demostra el fet que puguis visitar-te, realitzar les proves diagnòstiques i obtenir els resultats en un mateix dia, o en el cas que et diagnostiquin un càncer ginecològic, operar-te en menys de dues setmanes. Per aquest motiu hem decidit ampliar la nostra presència en altres àrees de Catalunya, per a oferir aquestes mateixes facilitats a dones que no puguin desplaçar-se fins a Barcelona”, afegeix.

A més, les pacients que ho desitgin podran continuar visitant-se amb el seu metge habitual, ja que Dexeus Dona ha incorporat a la seva plantilla a l'equip de ginecòlegs actual de l'Hospital.

MÉS ATENCIÓ A LA SALUT DE LA DONA

La seva obertura comporta la introducció d'un conjunt de millores, ja que s'han ampliat els espais de consulta i s'han inclòs nous serveis, com el de reproducció assistida i tots els que ja s'ofereixen a Barcelona.

Això inclou les revisions de control anual, el seguiment de l'embaràs, l'assistència al part, atenció a urgències i patologies ginecològiques, cirurgies complexes, assessorament genètic, consultes de sexualitat i anticoncepció, la histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica, diagnòstic i tractament de l'endometriosi, atenció a la menopausa, atenció a la ginecologia de la infància i l'adolescència, preservació de la fertilitat i oncologia ginecològica.

Dexeus Dona també té previst implantar el seu programa Docent i de producció científica amb la voluntat de desenvolupar a l'Hospital General de Catalunya programes de doctorat, projectes de recerca clínica i assaigs clínics fases II i III, així com l'organització de màsters, ser centre de rotació i pràctiques d'estudiants de medicina i optar a acollir formació Mir.

L'Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) pertany a Quirónsalud, grup amb el qual Dexeus Dona ja manté un conveni de col·laboració a l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona i a l'Hospital Quirónsalud del Vallès, on està present des de l'any 2018 a través del centre Dexeus Mujer Sabadell.

A més de a Barcelona i Sabadell, Dexeus Dona compta amb centres propis a Manresa i Reus, i col·labora amb el centre CEMGINE situat a Vic.

En l'actualitat, i sumant l'activitat en tots els seus centres, Dexeus Dona atén anualment més de 100.000 pacients, realitza més de 225.000 visites. Amb l’activitat del HUGC, el grup Dexeus Dona passarà a realitzar més de 4.500 cirurgies anuals, controlar 5000 embarassos i més de 5000 tractaments de reproducció assistida. D'aquesta manera, Dexeus Dona es consolida com el centre privat de referència en Catalunya en salut integral de la dona. El grup Dexeus Dona compta amb 500 professionals dedicats a l’atenció mèdica de qualitat, amb vocació científica i docent.