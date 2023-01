Càncer de pulmó / @EP

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Saragossa i l'Hospital Clínic de Barcelona han descobert com l'adenocarcinoma pulmonar –el càncer de pulmó més freqüent– recluta cèl·lules assistents, un procés que pot afavorir la disseminació de les cèl·lules de càncer.

Es tracta d'un "descobriment científic molt rellevant", ja que les cèl·lules assistents són essencials a l'adenocarcinoma pulmonar pel fet que contribueixen en totes les fases del desenvolupament tumoral, inclosa la metàstasi, ha explicat la UB en un comunicat d'aquest dimarts.

A la feina, publicat a la revista 'British Journal of Cancer', l'equip també revela que hi ha un tipus de fàrmacs inhibidors que "podrien ser útils contra la capacitat migratòria d'aquestes cèl·lules assistents", de manera que podrien evitar el reclutament i per tant la posterior contribució al desenvolupament tumoral.

El coordinador del treball i membre de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Jordi Alcaraz, ha insistit en la importància dels descobriments, dada que l'adenocarcinoma de pulmó “suposa el 40% dels casos de càncer de pulmó i produeix una metàstasi molt primerenca, fet que afecta directament les possibilitats dels pacients de sobreviure”.

Actualment la probabilitat de supervivència a cinc anys d'un càncer de pulmó que no ha estat estès a altres òrgans és superior al 60%, però quan ha arribat a altres parts del cos les probabilitats es redueixen per sota del 10%.

TREBALL

L'equip va aplicar una tecnologia basada en dispositius de microfluídica amb matrius extracel·lulars de col·lagen en 3D, i van veure que les cèl·lules assistents van mostrar un "avantatge migratori" --un moviment més ràpid i direccional, amb formes més allargades-- en un ambient propi de els estadis inicials del tumor.

Així mateix, en aquestes cèl·lules assistents es va observar una menor capacitat proliferativa, fet que "implicava l'efecte promigratori de la proteïna SMAD3 com a factor essencial per al reclutament i l'acumulació de cèl·lules assistents CAF en adenocarcinomes".

Atès que aquestes cèl·lules assistents contribueixen a totes les fases del desenvolupament tumoral --inclosa la disseminació--, aquesta troballa "podria ser decisiva per comprendre la disseminació primerenca de l'adenocarcinoma a altres òrgans".