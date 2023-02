Cèl·lules cancerígenes / @EP

Un nou estudi d'un equip de científics de la Facultat de Medicina Baylor, als Estats Units, ha examinat de prop les vies moleculars que utilitzen les cèl·lules canceroses metastàsiques i ha identificat quatre subtipus de càncer en funció dels principals gens expressats. Les troballes han revelat vulnerabilitats potencials de cada subtipus que tenen implicacions rellevants per a la teràpia, segons publiquen a la revista 'Cell Reports Medicine'.

La metàstasi, el procés pel qual les cèl·lules canceroses abandonen el tumor primari i es disseminen a altres teixits per sembrar un nou creixement cancerós, és la causa de la majoria de les morts per càncer. Hi ha una clara necessitat de comprendre millor els processos que permeten a les cèl·lules canceroses ramificar-se, sobreviure en un entorn diferent i formar un altre tumor, ja que els nous coneixements podrien il·luminar noves estratègies de tractament.

"Analitzem dades moleculars de domini públic que representen col·lectivament 38 estudis i més de 3.000 pacients i 4.000 tumors -explica l'autor principal, el doctor Chad Creighton , professor de medicina i codirector de bioinformàtica del càncer al Centre Oncològic Integral Dan L Duncan de Baylor--. La nostra anàlisi pancancerosa buscava identificar vies moleculars comunes a molts càncers diferents, independentment de l'origen del tumor".

Un repte a l'hora d'estudiar la metàstasi del càncer és que les mostres tumorals tenen un teixit no cancerós abundant. Les mostres solen ser una barreja de cèl·lules canceroses i no canceroses , com ara cèl·lules endotelials normals, fibroblasts i cèl·lules immunitàries, que interfereixen en l'anàlisi molecular de les cèl·lules canceroses.

Per eliminar tot aquest soroll, Creighton i els seus col·legues van treballar amb dades obtingudes a partir de models de càncer PDX. En aquest model, els teixits cancerosos humans implantats en models de ratolí immunodficients creixien fins a formar un nou tumor similar a una metàstasi.

"El millor del model PDX és que les cèl·lules de ratolí són prou diferents perquè no puguin confondre's amb les humanes i, per tant, no contribuiran al perfil del càncer", afirma Creighton.

Analitzant les dades dels models PDX, l'equip va poder definir quatre subtipus moleculars de càncer a les mostres PDX amb metàstasi. I el que és més important, els investigadors van determinar que aquests quatre subtipus també són presents a les metàstasis dels pacients i estan àmpliament representats entre els diferents tipus de càncer estudiats.

Aquests subtipus no només faciliten la comprensió dels fonaments moleculars de les metàstasis, sinó que també apunten a possibles intervencions terapèutiques que ja s'estan investigant.

Els tumors del primer subtipus presenten àmplies alteracions en el nombre de còpies de gens, una expressió més gran tant de gens de reparació de l'ADN com de gens de factors de transcripció com MYC. Això suggereix que els tumors d‟aquest subtipus podrien ser susceptibles a compostos inhibidors de MYC o inhibidors de BET actualment en avaluació clínica.

El segon subtipus té una major expressió de gens relacionats amb el metabolisme i la síntesi i regulació de prostaglandines. Els tumors d‟aquest grup podrien ser susceptibles als inhibidors de la COX-2.

El tercer subtipus té indicis de diferenciació neuronal i alta expressió dels gens EZH2 i BCL2. En aquest cas, aquests tumors podrien respondre millor als inhibidors de EZH2 o BCL2. El quart subtipus té una expressió més gran de gens de la via del punt de control immunitari i Notch, cosa que suggereix que aquests tumors podrien veure's afectats per la immunoteràpia.

Al comparar un tumor primari amb el tumor metastàtic derivat d'aquest, descobrim que, en la majoria dels casos, el tumor primari i el metastàtic no eren del mateix subtipus --afirma Creighton--. Això té importants implicacions per a la teràpia , ja que suggereix que els tumors primaris i metastàsics poden no tractar-se de la mateixa manera. Els resultats aporten informació valuosa per al desenvolupament de tractaments personalitzats del càncer metastàtic”, conclou.