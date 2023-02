Foto: Europa Press

El Consell de Col·legis d'Infermers i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis professionals han desestimat aquest dilluns 13 de febrer la proposta de la Conselleria de Salut i del titular, Manel Balcells, de crear una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals d'infermeria .

No consideren "adequat" constituir una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals per tractar temes que afecten, no només qüestions de millores laborals, sinó també d'ordenació, planificació, gestió i provisió de serveis, han informat en un comunicat conjunt.

Han remarcat que, com a corporacions de dret públic, la seva funció és garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l'ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les infermeres col·legiades.

Consideren que ja hi ha espais multidisciplinaris que treballen i documenten els grans temes des del consens de tot el sector com el Fòrum de Diàleg Professional i el Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

Consideren un "error" identificar i focalitzar les mancances i fortaleses del sistema de Salut català entorn de la situació i demandes d'una única professió, en relació amb l'acord assolit entre el departament i el sindicat Metges de Catalunya per crear una Mesa bilateral de metges.