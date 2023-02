Mosquit - Wikipedia

La Delegació de la Junta a Sòria ha confirmat un cas de dengue importat a l'Hospital Santa Bàrbara de Sòria, i que en tot moment va manifestar una evolució favorable.

El pacient va ingressar amb símptomes el 6 de febrer, després de tornar, d'un viatge a Bolívia el 27 de gener, i divendres passat, dia 10, ha rebut l'alta hospitalària.

Des de l'Hospital Santa Bàrbara, després de la sospita, es van enviar mostres al Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda, que les últimes hores ha confirmat el cas.

Els casos de dengue que es declaren a Espanya són majoritàriament importats i aïllats; és a dir, corresponents a persones que, bé per origen o per viatges de diversos motius, tornen de zones endèmiques de la malaltia, en les quals sí que hi ha vectors habituals de transmissió vectorial (generalment mosquits del gènere 'aedis aegypti' o 'albopictus' ).

Aquest caràcter importat fa que no tinguin rellevància ni assistencial (més enllà de l'atenció a la persona afectada, que en la majoria dels casos cursa de manera lleu i sense hospitalització), segons han recordat des de la delegació de la Junta a Sòria.

Així, han assenyalat que tampoc no té rellevància epidemiològica (de fet, tractant-se d'una malaltia de declaració obligatòria, no és de notificació urgent, sinó setmanal).

A Espanya es declaren casos de dengue, pràcticament tots importats, tots els anys ; i de fet, en el període 2019-2021 el seu nombre va superar els 600, amb excepció, a més, que va ser el 2019 quan es va registrar el nombre més elevat, ja que el 2020 i 2021, amb la pandèmia, es va reduir dràsticament al reduir la mobilitat internacional.

Soria ja ha tingut casos de dengue notificats anteriorment.