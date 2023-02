Recurs nadó - Pexels

Una nena va néixer amb una cua coberta de pell i cabells de 5,7 centímetres de llarg. El seu naixement va sorprendre els metges de l'hospital rural mexicà que van ajudar en el seu part per cesària sense problemes de salut ni anomalies perceptibles, a banda d'una cua que contenia músculs i nervis.

Aparentment, el nadó no tenia antecedents d'exposició a cap infecció o radiació i tots dos pares estaven sans , com s'assenyala als detalls del cas publicats al Journal of Pediatric Surgery.

La cua del bebè feia 5,7 centímetres de llarg i tenia entre 3 i 5 mil·límetres de diàmetre. La cua coberta de pèl i pell contenia nervis i el nadó plorava quan se'l perforava amb una agulla.

Després d'una radiografia de la seva esquena baixa, es va trobar que no hi havia ossos ni altres anomalies a la cua. Això vol dir que la cua no és un vestigi, un òrgan inútil com un apèndix. Més aviat, era una "veritable cua".

Els metges van revisar diversos possibles problemes mèdics, fins i tot al cervell i la columna vertebral. Després, dos mesos després, van tornar i van tornar a examinar el nadó i la cua, i van determinar que havia crescut en proporció al seu propi creixement. Per evitar que continués creixent sense control, els metges van decidir extirpar la cua i reconstruir l'àrea amb cirurgia plàstica.

Al final, a la criatura se li va permetre tornar a casa i des de llavors no ha tingut problemes ni complicacions.

Aquesta no és la primera vegada que les persones neixen amb cua. Com s'assenyala a la revista, la presència de cues veritables en humans és extremadament rara, i l'última revisió publicada el 2020 assenyala que només hi va haver 195 casos fins al 2017.