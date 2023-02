Un home es va quedar cec d'un ull després que un paràsit carnívor l'atacés mentre dormia amb les lents de contacte posades. Mike Krumholz, de 21 anys, de Florida , EUA , només es va quedar adormit una estona durant una migdiada ràpida de la feina de cura de nens el desembre de l'any passat.

Ull de Mike Krumholz



Va dir que sovint contreia infeccions als ulls, inclosa la conjuntivitis, quan s'oblidava de treure's les lents de contacte. Però Mike es va emportar la sorpresa de la seva vida quan li van diagnosticar queratitis per acanthamoeba, un paràsit carnívor que es menja el teixit ocular.

Ha quedat amb un ull dret greument danyat i ja no pot treballar ni continuar els seus estudis universitaris . Mike també diu que ara ha d'estar constantment a la foscor, i ha estat així durant més de 50 dies des de la seva infecció, informa el Daily Star .

"Al meu dormitori, tinc les persianes contra huracans tancades i tots els llums apagats", va dir.

Mike diu que res no ho podria haver preparat per al dolor que ha hagut de suportar des del començament de la infecció. "És com un xoc constant, és un dolor constant. Estic força orgullós de la meva tolerància al dolor, però he estat cridant de dolor", explica.

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA, el paràsit afecta un de cada 33 milions d'usuaris que fan servir lents de contacte.

Mike va dir que va trigar més d'un mes a obtenir el diagnòstic correcte després de múltiples cites amb els metges.

COM VA SER L'ACCIDENT

Tot va començar quan es va despertar de la migdiada, Mike va dir que el seu ull estava molt irritat i rosat. "Les meves lents de contacte se sentien realment irritades, com si estiguessin surant al meu ull. Les vaig treure i no hi havia res de dolent", va dir. als meus pares 'he d'anar a l'oftalmòleg, alguna cosa no està bé'", continua relatant.

Mike va visitar un metge que el va diagnosticar erròniament amb el virus de l'herpes simple tipus 1 (HSV-1).

Després de visitar cinc oftalmòlegs més i dos especialistes en còrnia, a Mike se li va diagnosticar novament el virus de l'herpes simplex 1.

Ull irritat de Mike Krumholz

Més tard li van receptar antibiòtics i després esteroides, que havien fet més mal que bé, accelerant la velocitat a què es propagava el paràsit. "Els metges van començar a fer aquestes proves i van pensar que tenia el virus de l'herpes simple tipus 1 (HSV-1) i van pensar que desapareixeria en un mes més o menys", va dir. Però el tractament rebut va empitjorar cada dia”.

Finalment, el 21 de gener, se li va diagnosticar correctament queratitis per acanthamoeba al Bascom Palmer Eye Institute. Més tard es va sotmetre a una teràpia fotodinàmica, un tractament que també usen els pacients amb càncer, i una cirurgia de penjall conjuntival en què els cirurgians van prendre el "blanc" de l'ull de Mike i el van posar sobre la seva pupil·la per donar-li la possibilitat de combatre el paràsit.

Tot i així, Mike no té visió al seu ull dret excepte per centelleigs negres i grisos. "La pupil·la està coberta, no tinc una en aquest moment, no la pots veure", va explicar Mike. "Això és perquè la còrnia està molt ennuvolada ja que l'ampea (paràsit) se n'ha menjat gran part. Van dir [els metges] que no sóc elegible en aquest moment per a un trasplantament d'ull perquè tinc 21 anys i el meu cos no ho suportaria. El meu ull està massa inflamat per prendre teixit humà d'un altre ull, el meu cos no ho acceptaria en aquest moment i necessitaria un altre trasplantament, per la qual cosa seguiria empitjorant cada cop més", ha afegit

Mike espera que la seva experiència ensenyi a altres persones a no quedar-se adormides amb les lents de contacte. "Hi ha moltes persones que usen lents de contacte en aquest moment que han dit 'escolta, m'acabo de dormir amb les meves lents de contacte, hauria d'anar al metge?' Solia dormir amb les meves lents de contacte sense problemes, però estic intentant fer córrer la veu que hi ha problemes amb això".