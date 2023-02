Un equip de recerca de la Universitat Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemanya) ha demostrat que es pot detectar una concentració més gran d'agregats d'a-sinucleïna, clau en la malaltia de Parkinson , en les mostres de femta dels afectats.

Hi ha dues formes de la malaltia de Parkinson. En el 70 per cent dels casos, s'origina al sistema nerviós central. Tot i això, al voltant del 30 per cent dels casos s'origina en el sistema nerviós de l'intestí ("sistema nerviós entèric").

Aquesta última forma s'anomena "malaltia de Parkinson de cos primer" i els característics d'agregats de la proteïna a-sinucleïna del propi cos es formen a les neurones de l'intestí.

Una forma preliminar de la Parkinson de cos primer és l'anomenat trastorn aïllat del comportament del son REM (abreujat: iBRD, per les sigles en anglès). Provoca en part moviments complexos durant una fase específica del son -el somni REM- en la mesura que el pacient experimenta somnis vívids i pertorbadors. Aquests moviments poden posar en perill el propi malalt o altres persones.

En aquest treball, publicat a la revista científica 'npj Parkinson s Disease', aquests investigadors han demostrat que és possible detectar un nivell elevat d'agregats d'a-sinucleïna a les mostres de femta dels pacients.

Per fer-ho, l'equip va utilitzar una nova anàlisi de distribució d'intensitat de fluorescència basada en la superfície (sFIDA) per detectar i quantificar partícules individuals d'agregats d'a-sinucleïna.

"Som els primers a demostrar la presència d'agregats d'a-sinucleïna en mostres de femta. Els nostres resultats mostren un nivell significativament més gran d'agregats d'a-sinucleïna en pacients amb iRBD en comparació amb individus sans o pacients amb Parkinson. Aquestes troballes podrien conduir a una eina diagnòstica no invasiva per a les sinucleinopaties prodròmiques -inclòs el Parkinson-, cosa que alhora podria permetre iniciar teràpies en una fase primerenca abans que apareguin els símptomes", ha destacat Erdem Gültekin Tamgüney, un dels autors de la investigació .

No obstant això, cal més investigació abans que el procés pugui trobar el seu camí a la pràctica clínica, per exemple la investigació de per què el nivell és més baix en els pacients de Parkinson.

A la Parkinson de cos, els dipòsits de fibril·les de la proteïna a-sinucleïna del propi cos, característics del Parkinson, es formen primer a les neurones del sistema nerviós entèric, que serveix al tracte gastrointestinal.

A continuació, els agregats s'estenen al sistema nerviós central de forma similar als prions, és a dir, un agregat existent combina proteïnes a-sinucleïna individuals a les seves proximitats en altres agregats en un procés de nucleació; aquests agregats s'estenen després per l'organisme.

La influència del que passa al tracte gastrointestinal sobre el cervell s'anomena "eix intestí-cervell". El tracte gastrointestinal està exposat al medi ambient i és possible que substàncies nocives com a productes químics, bacteris o virus ingerits directament amb els aliments oa través de la interacció amb el microbioma del tracte gastrointestinal puguin desencadenar la formació patològica d'agregats d'a-sinucleïna.