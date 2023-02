Mare posant una mascareta mèdica al seu fill / Freepik

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una nova definició de cas clínic per a la Covid persistent o 'long Covid' en nens i adolescents, on es destaca que els símptomes més habituals en aquest grup de població són la fatiga, l'alteració de l'olfacte i l'ansietat.

"La condició post Covid-19 en nens i adolescents ocorre en individus amb antecedents d'infecció per SARS-CoV-2 confirmada o probable, quan experimenten símptomes que duren almenys 2 mesos i que inicialment van passar dins dels 3 mesos de la Covid- 19 aguda. L'evidència actual suggereix que els símptomes informats amb més freqüència en nens i adolescents amb una condició post-Covid-19 en comparació amb els grups de control són fatiga, olfacte alterat (anòsmia) i ansietat", diu en la nova definició.

L' OMS recorda que els nens i els adolescents tenen més probabilitats de tenir pocs o cap símptoma, o de desenvolupar una malaltia lleu després d'infectar-se amb Covid-19. Com a resultat, els símptomes que experimenten en el període postagut i el seu impacte poden diferir.

La nova descripció es basa en les dades científiques més recents i es va desenvolupar mitjançant un procés de consens d'experts, que inclou la participació de metges i defensors dels pacients. L'OMS va utilitzar un enfocament de recerca de consens anomenat exercici 'Delphi', per al qual els experts i els pacients van respondre a enquestes repetides. Aquesta definició s'aplica als infants de totes les edats, tenint en compte els símptomes específics de l'edat.

Els símptomes generalment tenen un impacte en el funcionament quotidià, com ara canvis en els hàbits alimentaris, activitat física, comportament, rendiment acadèmic, funcions socials (interaccions amb amics, companys, família) i fites del desenvolupament. Els símptomes poden tornar a aparèixer després de la recuperació inicial d'un episodi agut de Covid-19 o persistir des de la malaltia inicial. També poden fluctuar o recaure amb el temps. L?estudi pot revelar diagnòstics addicionals, però això no exclou el diagnòstic d?una condició posterior a la Covid-19", afirmen des de l?OMS.

SOBRE LA CONDICIÓ POST COVID-19

Qualsevol persona amb Covid-19 pot tenir una condició post-Covid-19 , independentment de la gravetat de la malaltia, encara que s'informa més comunament en aquells que tenien una malaltia greu. L'Institute for Health Metrics and Avaluation (IHME) va estimar que per a finals del 2021, 145 milions de persones havien desenvolupat 'long Covid' (3,7% dels infectats amb SARS-CoV-2), segons la definició de cas clínic de l'OMS, amb el 15,1% (22 milions) amb símptomes persistents als 12 mesos després de l'inici de la infecció.

Continua havent-hi informació limitada sobre l' afecció en nens i adolescents , i sobre els resultats a mitjà i llarg termini. L'ús d'una definició estandarditzada contribuirà a una comprensió global de la prevalença i permetrà estudis de recerca més comparables.