Un equip de científics de la UCLA Health afirmen que la COVID perllongada és una malaltia neuroimmune perquè la boira mental, una de les seves seqüeles perllongades, que pot resultar incapacitant. Així mateix, han advertit que hauria de ser tractada com una malaltia neurològica.

Parlem de COVID perllongada quan els símptomes persisteixen en els malalts durant, almenys, tres mesos després de la infecció. Els científics ja són coneixedors que aquests efectes pel virus SARS-CoV-2 poden perdurar durant anys. Entre els principals símptomes es troben el dolor, fatiga extrema i boira mental, o dificultat per concentrar-se o recordar coses. D'acord amb les dades proporcionades pel Departament de Salut dels Estats Units, des del febrer del 2022, s'han estimat uns 16 milions d'adults afectats per aquest tipus de seqüeles.

Els experts han assenyalat que la vacunació sembla reduir el perill, però que, en aquest cas, no preveu completament les seqüeles de la COVID perllongada. Tal com ha avançat INFOBAE, un estudi que va ser dut a terme per investigadors de la Facultat de Medicina Azrieli de la Universitat Bar-Ilan d'Israel, va demostrar que la vacunació amb almenys dues dosis de les vacunes de plataforma d'ARN missatger redueix la majoria dels símptomes a llarg termini que els individus declaren mesos després de contraure la infecció pel coronavirus.

Tal com ha explicat la neurocientífica nord-americana, Stephani Sutherland, en un article de Scientific American, els símptomes més comuns, persistents i incapacitants de la COVID perllongat són neurològics. La científica reconeix que alguns dels símptomes poden ser reconeguts amb facilitat quant a la seva relació amb el cervell o els sistemes nerviosos: "moltes persones experimenten disfunció cognitiva en forma de dificultat amb la memòria, l'atenció, el son i l'estat d'ànim. Altres poden semblar més arrelats al cos que al cervell, com el dolor i el malestar postesforç".

“Però aquests també són el resultat d'una disfunció nerviosa, sovint al sistema nerviós autònom, que dirigeix els nostres cossos per respirar i pair els aliments i, en general, fa funcionar els nostres òrgans en pilot automàtic. Aquesta anomenada disautonomia pot provocar marejos, batecs cardíacs accelerats, pressió arterial alta o baixa i trastorns intestinals, cosa que de vegades impedeix que les persones treballin o fins i tot funcionin de manera independent”, va manifestar Sutherland.