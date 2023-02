Obesitat / @EP

Investigadors de la Universitat de Chicago (Estats Units) han descobert que els gens que poden predir les complicacions de l'obesitat difereixen segons el sexe, segons un nou estudi publicat a la revista 'Nature Genetics'.

L' obesitat causa molts problemes de salut i empitjora diverses malalties cròniques, com ara la diabetis de tipus 2 i les malalties cardiovasculars; no obstant això, algunes persones obeses són més susceptibles de patir complicacions que d'altres. Els científics fa molt de temps que busquen gens relacionats amb l'obesitat que predisposin les persones a patir aquestes afeccions, però ha estat difícil fer un seguiment de centenars de pistes per identificar gens que puguin augmentar el risc.

A l'estudi, que ha comptat amb el suport de la Fundació Novo Nordisk , els investigadors van caracteritzar l'impacte d'una variant genètica associada a una relació cintura-maluc més gran, una mesura del greix abdominal, necessari per a la formació de cèl·lules adiposes en humans .

Aquesta variant també s'associa a nivells sanguinis més alts de colesterol i triglicèrids a les dones, però no als homes, i contribueix a l'acumulació excessiva de greix com a resultat de la dieta en ratolins femella, però no en els mascles, cosa que suggereix que gens similars podrien conduir a diferents patrons de distribució del greix i risc de malalties relacionades amb l'obesitat a les dones.

"Pensem en l'obesitat com a malaltia primària o font de morbiditat, però el que en realitat fa l'obesitat és que afavoreix l'aparició de malalties cardiovasculars i metabòliques com la diabetis, els infarts de miocardi i la hipertensió", afirma el doctor Marcelo Nobrega, catedràtic de Genètica Humana de la UChicago i autor principal de l'estudi--. Totes elles estan relacionades, però el desconcertant és que no totes les persones obeses desenvolupen aquest tipus de complicacions”.

La distribució del greix al cos sembla tenir un paper important en el desenvolupament de malalties. Una major quantitat de greix dipositada a l'abdomen i al voltant dels òrgans vitals s'ha relacionat amb una major resistència a la insulina i inflamació, i prediu un risc més gran de malaltia cardiovascular, insuficiència renal i ictus.

La quantitat de greix abdominal sol mesurar-se pel quocient cintura-maluc, que divideix la mesura de la cintura d'una persona per la mida del maluc. Es considera saludable una proporció de 0,99 o inferior als homes i de 0,90 o inferior a les dones.

En la nova investigació, l'equip de Nobrega va dur a terme diversos estudis d'associació del transcriptoma complet (TWAS) que van comparar els genomes de centenars d'individus per identificar gens relacionats amb l'obesitat i un cintura-maluc més quocient.

Aquesta proporció és el que s'anomena un tret sexualment dimòrfic , és a dir, que apareix de forma diferent en homes i dones. Homes i dones tenen per naturalesa proporcions diferents, i la silueta del cos dun home mitjà és diferent de la duna dona. L'anàlisi genètica va descobrir 91 gens que ajuden a regular la distribució del greix principalment a les dones.

La majoria de les variants genètiques associades a aquests gens no alteren la seqüència dels gens que codifiquen les proteïnes, sinó que es produeixen en regions no codificants que es creu que controlen on i quant s'expressa un gen.

Curiosament, la majoria d'aquestes variants es troben en una classe d'elements d' ADN anomenats repeticions Alu o retrotransposons , que són restes d'antigues infeccions víriques que es van integrar al genoma humà i mantenen centenars de milers de còpies actualment, constituint gairebé la meitat del genoma humà no codificant.

"Abans suposàvem que la majoria eren jaciments arqueològics de batalles que van tenir lloc en el passat entre el nostre genoma i el dels virus. Però amb els anys, la gent va començar a adonar-se que moltes d'aquestes seqüències d'ADN procedents de virus han passat a ser funcionals al genoma humà", explica Nobrega.

Els anomenats "gens saltarins" poden haver modificat els patrons de distribució del greix en els éssers humans, amb implicacions per a la salut metabòlica de les dones. Tot seguit, els investigadors es van centrar en un gen anomenat SNX10, que s'associava més fortament amb la proporció cintura-maluc en les dones, però no en els homes.

Van descobrir que l' SNX10 controla la capacitat dels adipòcits, o cèl·lules greixoses, per acumular lípids i dipòsits de greix. En un model de ratolí, quan els investigadors van eliminar la SNX10 dels adipòcits, les femelles no es van tornar obeses en seguir una dieta rica en greixos, mentre que els mascles sí.

L'equip també va buscar al Biobanc del Regne Unit, una base de dades GWAS que conté més de 700.000 genomes , i va descobrir que SNX10 no només està relacionat amb una major proporció cintura maluc en les dones, sinó també amb nivells més alts de colesterol i triglicèrids , que solen associar-se a malalties cardiovasculars.

"Hem identificat un gen, entre els centenars que intervenen en l'acumulació de greix o l'obesitat, que té més probabilitats de causar complicacions i, curiosament, ho fa sobretot en les dones --afirma Nobrega--. Això és el que preteníem ".

El següent pas, segons Nobrega, és aprofundir en la biologia de SNX10 i altres gens similars per entendre com té aquests efectes sobre el metabolisme i, potser, convertir-lo algun dia en diana per al tractament.

"Tenim massa gens associats a malalties, i un dels reptes és garbellar-los i trobar els que tinguin més probabilitats de ser objectius creïbles --apunta--. Ara, creiem que el camí que ens va portar a trobar SNX10 és una bona manera d'identificar altres gens que probablement siguin susceptibles de desenvolupament terapèutic.