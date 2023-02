Trepanació / @EP

Una excavació recent a Megiddo (Israel) ha desenterrat l'exemple més antic d'un tipus particular de cirurgia cranial a l'antic Pròxim Orient, fa uns 3.500 anys.

Potencialment la troballa també representa un dels exemples més antics de lepra al món, segons publiquen investigadors dels Estats Units, Israel i Àustria a la revista 'PLoS ONE'.

Els arqueòlegs saben que la gent ha practicat la trepanació cranial, un procediment mèdic que consisteix a tallar un forat al crani , durant milers d'anys i s'han trobat proves que civilitzacions antigues de tot el món, des de Sud-amèrica fins a Àfrica i més enllà , practicaven aquesta cirurgia.

Ara, gràcies a l'excavació recent a l'antiga ciutat de Megiddo hi ha noves proves que un tipus concret de trepanació es remunta almenys a finals de l'Edat de Bronze.

Rachel Kalisher, doctoranda de l'Institut Joukowsky d'Arqueologia i Món Antic de la Universitat Brown, als Estats Units, va dirigir una anàlisi de les restes excavades de dos germans de classe alta que van viure a Megido al voltant del segle XV aC

Va descobrir que, poc abans de morir , un dels germans s'havia sotmès a un tipus específic de cirurgia cranial denominada trepanació angular amb osques. El procediment consisteix a tallar el cuir cabellut, utilitzar un instrument amb una vora bisellada esmolada per tallar quatre línies que es creuen al crani i fer palanca per fer un forat de forma quadrada.

Segons Kalisher, la trepanació és el primer exemple d'aquest tipus trobat al Pròxim Orient . "Tenim proves que la trepanació ha estat un tipus de cirurgia universal i generalitzada durant milers d'anys --explica Kalisher en un comunicat--. Però al Pròxim Orient no es veu amb tanta freqüència: només hi ha una dotzena d'exemples de trepanació a tota la regió. La meva esperança és que l'addició de més exemples al registre acadèmic aprofundirà la comprensió del nostre camp de l'atenció mèdica i la dinàmica cultural a les antigues ciutats d'aquesta zona", comenta en un comunicat .

Israel Finkelstein, coautor de l'estudi i director de l'Escola d'Arqueologia i Cultures Marítimes de la Universitat de Haifa (Israel), explica que, fa 4.000 anys, Megido ocupava i controlava part de la Via Maris, una important ruta terrestre que connectava Egipte, Síria, Mesopotàmia i Anatòlia. Per això, cap al segle XIX aC, la ciutat havia esdevingut una de les més riques i cosmopolites de la regió, amb un impressionant horitzó de palaus, temples, fortificacions i portes.

"És difícil exagerar la importància cultural i econòmica de Megido a la fi de l'Edat de Bronze", afirma Finkelstein.

Segons Kalisher, els dos germans els ossos dels quals va analitzar procedien d'una zona domèstica directament adjacent al palau de Megido de finals de l'Edat del Bronze, cosa que suggereix que es tractava de membres de l'elit social i possiblement fins i tot de la reialesa.

Moltes altres dades ho confirmen: Els germans van ser enterrats amb ceràmica xipriota i altres possessions valuoses i, com demostra la trepanació, van rebre un tractament que probablement no hauria estat a l'abast de la majoria dels ciutadans de Megido.

"Evidentment, aquests germans vivien en unes circumstàncies patològiques força intenses que, en aquesta època, haurien estat difícils de suportar sense riquesa i estatus --afirma Kalisher--. Si ets de l'elit , potser no has de treballar tant. Si ets de pots seguir una dieta especial. Si ets de l'elit, potser pots sobreviure més temps a una malaltia greu perquè tens accés a les cures".

En la seva anàlisi, Kalisher va detectar diverses anomalies esquelètiques als dos germans. El germà gran tenia una sutura cranial addicional i un molar de més en una comissura de la boca, cosa que suggereix que podria haver tingut una síndrome congènita com la displàsia cleidocraneal. Els ossos dels dos germans mostren indicis menors d' anèmia ferropènica sostinguda a la infància, que podria haver afectat el seu desenvolupament.

Aquestes irregularitats en el desenvolupament podrien explicar per què els germans van morir joves, un a l'adolescència oa principis dels 20 i l'altre entre els 20 i els 40 anys. Tot i això, segons Kalisher, és més probable que tots dos sucumbissin a una malaltia infecciosa.

Un terç de l'esquelet d'un dels germans i la meitat de l'altre presenten porositat, legions i signes d'inflamació prèvia a la membrana que recobreix els ossos, cosa que suggereix en conjunt que van patir casos sistèmics i sostinguts d'una malaltia infecciosa com la tuberculosi o la lepra.

Kalisher assenyala que, encara que algunes proves òssies apunten a la lepra, és difícil deduir casos de lepra utilitzant només els ossos. Actualment treballa amb investigadors de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva d'Alemanya per fer anàlisis d'ADN de lesions específiques als ossos. Si troben ADN bacterià compatible amb la lepra, aquests germans estaran entre els primers exemples documentats de lepra al món.

"La lepra es pot propagar dins de les unitats familiars, no només per la proximitat, sinó també perquè la susceptibilitat a la malaltia està influïda per l'entorn genètic --explica Kalisher--. Alhora, la lepra és difícil d'identificar perquè afecta als ossos per etapes, cosa que pot no passar en el mateix ordre o amb la mateixa gravetat per a tothom. Ens resulta difícil dir amb seguretat si aquests germans tenien lepra o alguna altra malaltia infecciosa".

També és difícil saber, segons Kalisher, si va ser la malaltia, les afeccions congènites o una altra cosa el que va portar un dels germans a sotmetre's a cirurgia cranial. Però hi ha alguna cosa que sí que sap: Si l'objectiu de la trepanació angular era mantenir-lo amb vida, no ho va aconseguir ja que va morir poc després de l'operació , en qüestió de dies, hores o fins i tot minuts.

Tot i totes les proves de trepanació descobertes en els últims 200 anys, segons Kalisher, els arqueòlegs encara desconeixen moltes coses. No és clar, per exemple, per què algunes trepanacions són rodones -cosa que suggereix l'ús d'algun tipus de trepant analògic- i d'altres són quadrades o triangulars.

Tampoc és clar com era de comú el procediment a cada regió, ni què intentaven tractar els pobles antics. Avui dia, els metges realitzen un procediment similar, anomenat craneotomia, per alleujar la pressió al cervell. Kalisher està duent a terme un projecte de recerca de seguiment que investigarà la trepanació en múltiples regions i períodes de temps, cosa que espera que faci més llum sobre les antigues pràctiques mèdiques.

"Cal estar en una situació molt greu perquè et facin un forat al cap --reconeix Kalisher--. M'interessa saber què podem aprendre si analitzem a la literatura científica tots els exemples de trepanació de l'Antiguitat, comparant i contrastant les circumstàncies de cada persona que es va sotmetre a l?operació".

A més d'enriquir els coneixements dels seus col·legues sobre les primeres trepanacions, Kalisher espera que la seva anàlisi mostri també al públic en general que les societats antigues no vivien necessàriament segons els principis de “supervivència del més fort”, com molts podrien imaginar.

"A l'antiguitat, hi havia molta més tolerància i molta més cura del que la gent podria pensar --assegura Kalisher--. Tenim proves, literalment des de l'època dels neandertals, que les persones es cuidaven les unes a les altres, fins i tot a circumstàncies difícils. No vull dir que tot fos kumbaya: hi havia divisions per sexe i classe. Però en el passat, la gent seguia sent gent”.