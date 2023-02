Arxiu - Un infermer prepara una injecció de la vacuna de la dosi moderna durant l'inici de l'administració de la quarta dosi de la vacuna davant del COVID-19. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

La responsable de Vacunes del Grup de Treball Infeccions, Migrants, Vacunes i Activitats Preventives de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), Esther Redondo , insta a "deixar de parlar" de tercera i quarta dosi de reforç de la vacuna de Covid-19, ja que "augmenta la fatiga pandèmica" i advoca pel terme "vacuna actualitzada".

Així s'ha expressat en el marc de la jornada 'Covid-19: estratègia de prevenció i control de la pandèmia el 2023' , organitzada per Pfizer i celebrada al Congrés dels Diputats aquest dijous. "Cal començar a dir que es recomana rebre la vacuna actualitzada a Òmicron, com és l'actual, però ens deixarem de tercera i quarta dosi, perquè només augmenta la fatiga a la població", ha especificat.

Una altra raó que ha esgrimit la doctora per deixar de banda el terme "dosi de reforç" és el procés de 'gripalització' de la Covid. "Si anem cap a una gripalització, cal incloure la vacuna al calendari, dirigida a gent gran i amb patologia de base", ha expressat, si bé afegeix que "queda molt per decidir" depenent de la vigilància epidemiològica.

Per a l'experta en vacunes, les cobertures de dosis de reforç són "pírriques" a Europa, ja que es troba en una mitjana del 38%, com passa a països com Itàlia i Alemanya, entre d'altres. "Espanya ocupa el tercer honrós lloc a la Unió Europea ia nivell mundial amb un 59% de cobertura, superat per Portugal, que està al 74-75 i Irlanda, que se situa al 76 en persones més grans de 60 anys", ha resumit.

DIFERÈNCIES DE COBERTURA VACUNAL A LES CA



En aquest sentit, ha advertit de les diferències de cobertura vacunal de les dosis de record a Espanya. "Tenim CCAA com Galícia que arriba a taxes molt més altes per a dosis actualitzades de reforç que les Illes, que es mouen al voltant del 40 per cent, o Ceuta i Melilla, que arriben tan sols al 20 per cent", ha indicat, per recalcar que "aquestes diferències haurien de ser estudiades".

"Cada vegada ens costa més posar una dosi de reforç i no cal dir què suposa això en pacients amb patologia crònica joves" , ha informat. Així, ha advertit que han augmentat els dubtes vacunals en un 10% quant a dosis de reforç, una dada influenciada, segons la seva opinió, pel fet que el 44% dels espanyols presten menys atenció a la informació sobre Covid.

Així, ha recordat que la vacuna amb què es posa el reforç actual és bivalent; és a dir, que "la composició d'aquesta vacuna continua tenint una part del cep ancestral de Wuhan i una altra de la variant Òmicron actualitzada, BA.4 i BA.5". "El pacient amb la vacuna actualitzada arriba a una bona immunitat per a totes les variants, inclosa per a la kraken", ha explicat. Amb tot, ha recordat que "la millor" és la immunitat híbrida, és a dir, aquella que arriben a les persones amb primovacunació i que després es van contagiar.

"Necessitem dosis de record per oblidar-nos de la Covid. En el moment que la vacuna mor d'èxit perquè perdem la por a la malaltia, la malaltia remet", ha advertit.