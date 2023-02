La malaltia de Parkinson afecta 1 de cada 100 persones més grans de 60 anys. Foto: Fundació Descobreix

Pacients amb la malaltia de Parkinson han aconseguit una millora significativa en els seus tremolors, mobilitat i altres símptomes físics després de sotmetre's a un procediment mínimament invasiu que involucra ultrasò focalitzat, segons un nou estudi publicat al New England Journal of Medicine.

L'assaig clínic va ser dirigit per investigadors de l' Escola de Medicina de la Universitat de Maryland, i va involucrar 94 persones amb la malaltia que van ser assignats, de forma aleatòria, a sotmetre's a l'ultrasò per a l'ablació d'una regió específica a un costat del cervell oa un procediment simulat.

RESULTATS SATISSFACTORIS



Prop del 70% dels pacients al grup de tractament van respondre amb èxit al tractament després d'un seguiment 3 mesos, en comparació del 32% al grup de control que va tenir un procediment inactiu sense ultrasò enfocat. Dos terços dels que van respondre inicialment al tractament amb ultrasons focalitzats van seguir responent satisfactòriament al tractament 1 any després.

"Els resultats són molt prometedors i ofereixen als pacients amb malaltia de Parkinson una nova forma de teràpia per controlar els seus símptomes . No hi ha cap incisió involucrada, cosa que significa que no hi ha risc d'una infecció greu o hemorràgia cerebral", ha assegurat autor de l'estudi, Howard Eisenberg, catedràtic de Neurocirurgia a la universitat.

"El nostre estudi ajudarà metges i pacients a prendre una decisió informada quan considerin aquesta nova modalitat de tractament per ajudar a controlar millor els símptomes", apunta el coautor de l'estudi Paul Fishman, professor de Neurologia de la mateixa universitat. L'expert, tot i això, incideix també que "és important que els pacients s'adonin que cap dels tractaments actualment disponibles els curarà la malaltia".

UNES 150.000 PERSONES AMB LA MALALTIA VIUEN A ESPANYA

Segons les dades més recents de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), actualment hi ha unes 150.000 persones diagnosticades amb la malaltia a l'estat. És la segona malaltia amb més incidència a nivell mundial, després de l'Alzheimer.

L'envelliment és el principal factor de risc de patir-la, amb un risc que creix de manera exponencial a partir dels 60 anys. Per això, en una societat que tendeix a l'envelliment com l'espanyola (cosa que passa de forma paral·lela a l'augment de l'esperança de vida), la SEN estima que el nombre d'afectats espanyols es triplicarà els propers 30 anys.