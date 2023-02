Parc de la Ciutadella, Barcelona / @EP

Viure més a prop d'espais a l'aire lliure i fonts d'aigua pot reduir el risc de les persones grans de patir angoixa psicològica greu, que pot conduir a deteriorament cognitiu lleu i demència , segons un estudi preliminar presentat a la 75a reunió anual de l'Acadèmia Americana de Neurologia.

Els investigadors van definir l'angoixa psicològica greu com a problemes de salut mental que requereixen tractament i tenen un efecte de moderat a greu en la capacitat d'una persona per participar en situacions laborals, escolars i socials.

"Com que no tenim mètodes de prevenció o tractaments eficaços per al deteriorament cognitiu lleu i la demència, hem de ser creatius a l'hora d'abordar aquests problemes", afirma Solmaz Amiri, de la Facultat de Medicina Elson S. Floyd de la Universitat Estatal de Washington, a Spokane (Washington).

"La nostra esperança és que aquest estudi que mostra una millor salut mental entre les persones que viuen a prop de parcs i aigua desencadeni altres estudis sobre com funcionen aquests beneficis i si aquesta proximitat pot ajudar a prevenir o endarrerir el deteriorament cognitiu lleu i la demència", subratlla.

A l'estudi hi van participar 42.980 persones de 65 anys o més que vivien a zones urbanes de l'estat de Washington. Els investigadors van analitzar dades del Cens dels Estats Units i dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties per determinar la proximitat dels participants a espais verds, com ara parcs públics, jardins comunitaris i fins i tot cementiris, i blaus, com llacs, embassaments, grans rius i costes.

Els participants van emplenar un qüestionari per avaluar el malestar psicològic . Van respondre sis preguntes sobre la freqüència amb què sentien símptomes de depressió i ansietat utilitzant una escala de cinc punts que anava de zero, és a dir, cap vegada, a quatre, és a dir, tot el temps.

Les preguntes incloïen aspectes com quants dies no havien pogut treballar a causa de l'angoixa psicològica, quants dies la seva productivitat s'havia reduït com a mínim a la meitat a causa de l'angoixa i quantes vegades havien buscat ajuda professional. Les puntuacions van oscil·lar entre 0 i 24, amb una puntuació mitjana de 2. Es va considerar que els participants que van obtenir una puntuació superior a 13 a la prova patien angoixa psicològica greu.

Els investigadors van informar que al voltant del 2% dels participants patia angoixa psicològica greu. Del total de participants, el 70% vivia a menys de 800 m d'una zona verda i el 60% a menys de 800 m d'una zona blava.

Les persones que vivien a menys de 800 metres d'espais verds o blaus tenien un 17% menys de risc de patir trastorns psicològics greus que les que vivien a més de 800 metres d'espais verds o blaus.

De les persones que vivien a menys de 800 metres de parcs i fonts, l'1,3% patia trastorns psicològics greus, davant de l'1,5% de les persones que vivien a més de 800 metres.

"La nostra esperança és que aquest estudi pugui ajudar a informar les polítiques de salut pública en el futur, des d'on s'ubiquen les instal·lacions residencials fins als programes per millorar els resultats de salut mental de les persones que viuen a centres d'atenció a llarg termini o residències de gent gran", conclou Amiri.