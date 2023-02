Coffin Siris / @EP

Uns 60 nens pateixen a Espanya la síndrome de Coffin Siris , una malaltia ultrarara d'origen genètic que caracteritza per un retard en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual, certs trets facials distintius i, en algunes ocasions, d'anomalies de la falange distal o de l'ungla del cinquè dit, tant de mà com de peus, i per a qui no hi ha cura.

Així ho ha comentat la presidenta de l'Associació Espanyola Síndrome de Coffin-Siris (AESCS), Alejandra Paredes Vila, amb motiu de la celebració, el proper 28 de febrer, del Dia Mundial de les Malalties Rares . A més, ha avisat que hi pot haver un 10% de menors afectats per aquesta patologia que no han estat encara diagnosticats.

Tot i que és una malaltia amb una àmplia simptomatologia, la gran majoria dels pacients afectats presenten un grau important de discapacitat, cosa que provoca que necessitin una cura "diària i permanent" i que algun dels membres de la família hagi de deixar la seva feina per atendre'l.

En concret, els afectats poden patir alteracions neurològiques (convulsions i epilèpsia o hipotonia), anomalies cardíaques (defectes de l'envà ventricular o l'envà auricular, tetralogia de fallada o conducte arteriós persistent), malformacions en aparell digestiu, que generen alteracions d'alimentació (disfàgia, reflux gastroesofàgic o hèrnies), així com malformacions en aparell locomotor (talla baixa, hipotonies, escoliosi, peus plans o debilitat general).

Per tot això, l'organització considera que aquesta síndrome s'ha d'incorporar al llistat de malalties greus contingut al Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i l'associació hi està treballant des de fa un temps.

Finalment, Paredes Vila ha lamentat que la investigació sobre la síndrome "encara és insuficient" per comprendre elements sobre com i per què es produeix i per disposar d'abordatges adequats. Per això, cal visibilitzar-lo i recolzar-lo perquè es puguin destinar fons a fer recerca bàsica.

Actualment s'està desenvolupant una investigació a l'Institut Pediàtric de Malalties Rares de l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, però "no disposen" de fons suficients.