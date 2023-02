Uns investigadors de la Universitat de Geòrgia han dissenyat un artefacte oral que duplica la capacitat de defecar un grup d'adults amb problemes de restrenyiment. | @EP

Els mals hàbits d'alimentació , com no menjar prou fruita i verdura, s'associen a un augment dels problemes de trànsit intestinal i al restrenyiment . Tradicionalment, per tractar-los, s'han fet servir laxants de venda lliure , de vegades en forma de supositori, però és possible posar fi a aquest incòmode problema sense l'ús de fàrmacs?

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Geòrgia (Estats Units) han dissenyat una càpsula vibratòria per estimular l'acció del còlon , que sembla duplicar la capacitat dels adults amb restrenyiment crònic debilitant per defecar amb més normalitat i sense fàrmacs.

En un estudi realitzat amb més de 300 adults en uns 90 centres de tot el país, els participants que van utilitzar la càpsula vibratòria durant vuit setmanes van tenir aproximadament el doble de deposicions espontànies completes que els que van prendre un placebo , segons informen els investigadors, dirigits per Satish SC Rao , en un estudi publicat a la revista ' Gastroenterology '.

Per a l'estudi, les càpsules de gairebé un centímetre de llarg i forma tradicional amb una coberta de plàstic sense làtex, que s'empassen com qualsevol píndola , es van programar prèviament per induir sessions de vibració de dues hores, dues vegades al dia i se'n van prendre cinc dies a la setmana . Estimulaven el còlon durant tres segons seguits de 16 segons de descans . Un cop finalitzades les dues sessions diàries, les càpsules se silenciaven i passaven de manera natural pel tracte gastrointestinal.

"És el primer de la seva classe a tot el món gastrointestinal", afirma Rao. "En primer lloc, és un dispositiu, no és un fàrmac. És un tractament no farmacològic i, en segon lloc, actua just al còlon, a la zona diana, on excita els músculs de la paret del còlon perquè facin la seva feina “, afegeix.

Rao i els seus col·legues tenen informació addicional que la crida a l'acció al còlon també es pot detectar al cervell i que, amb el temps, pot ajudar el còlon a recuperar una funció més normal sense necessitat d'indicacions addicionals. "Els senyals normals perquè el còlon es posi en marxa són quan ens aixequem al matí i quan mengem" , explica.

TRACTAMENT DE L'ESTRENYIMENT CRÒNIC

"La càpsula vibratòria és un nou enfocament no farmacològic per al tractament del restrenyiment crònic, un problema freqüent i difícil a tot el món", assegura el coautor, Eamonn Quigley.

"Aquests resultats demostren la seguretat i eficàcia de la càpsula vibratòria en el tractament del restrenyiment crònic", afirma Quigley . Segons els investigadors, el 39% dels participants que van utilitzar la píndola vibratòria van tenir una o més deposicions completes a la setmana, davant el 22% dels que van prendre un placebo similar. Gairebé el 23% dels que van prendre la càpsula activa van tenir dues o més deposicions espontànies completes a la setmana, davant d'una mica menys del 12% dels que van prendre el placebo.

Segons els investigadors, els que van prendre la càpsula vibratòria també van experimentar millores significatives en problemes clàssics com l'esforç, la consistència de la femta i la qualitat de vida en general, en comparació amb els que van prendre el placebo. No es van observar efectes secundaris significatius. Al voltant de l'11% dels participants que van utilitzar la càpsula van declarar experimentar una "lleugera sensació de vibració" , però van continuar utilitzant-la. La gran majoria va considerar que el sistema era fàcil d'usar.

Tot i els avenços en el tractament farmacològic, hi ha una enorme necessitat insatisfeta de millors tractaments per a aquest problema que afecta uns 40 milions de persones només als Estats Units. Al voltant de la meitat dels pacients no estan satisfets amb les seves teràpies actuals i estan disposats a provar-ne de noves, segons els autors de l'estudi.

COM ACTUEN ELS TRADICIONALS LAXANTS?

Tal com expliquen els investigadors, el restrenyiment és un problema del còlon, i el que fa aquest dispositiu és activar l'òrgan que no funciona correctament. Avui dia, la majoria dels medicaments per al restrenyiment comencen a actuar a l'intestí prim, situat entre l'estómac i el còlon i punt principal de la digestió. Els fàrmacs augmenten les secrecions de l'intestí prim, cosa que inunda el còlon, que sí que ajuda a evacuar-ne el contingut . Però els residus no són tot el que se'n va pel vàter.

"Estem evacuant els residus, però estem evacuant alguna cosa més que els residus", afirma Rao, per advertir que aquests mètodes també eliminen gran part del microbioma intestinal crític , que viu principalment al còlon i que afavoreix la digestió, exerceix una funció defensiva de primera línia per al sistema immunitari i ajuda que l'intestí 'parli' amb el cervell.

El dany al microbioma intestinal és una de les preocupacions més grans de Rao sobre aquest tipus de teràpies. "El còlon és un òrgan dinàmic perquè hi ha molts bacteris allà dins que, com nosaltres, necessiten una nutrició adequada i sobreviure" , expressa. "No hi ha proves que la càpsula vibratòria interfereixi en les nombroses funcions essencials del microbioma intestinal, cosa que és fantàstica", afirma Rao.

En total, van participar en l'estudi 269 dones amb restrenyiment crònic. Fins a 163 van utilitzar la nova càpsula vibratòria i 145 van prendre una càpsula de placebo. Els participants de tots dos grups lluitaven contra el restrenyiment una mitjana de 14 anys, encara que la durada tendia a ser més gran en el grup de la càpsula vibratòria. Els participants van prendre una càpsula en ficar-se al llit cinc dies a la setmana durant vuit setmanes perquè estigués al còlon quan s'activés l'endemà.

Els participants portaven un diari electrònic de les deposicions i anotaven problemes com l'esforç. Se'ls va permetre utilitzar un nombre limitat de tractaments "de rescat" , com laxants, si no defecaven durant tres dies, però se'ls va demanar que anotessin el seu ús als seus diaris. A l'estudi només es van comptabilitzar les deposicions "espontànies" , és a dir, les que no s'havien produït les 48 hores anteriors. Una càpsula d'activació externa registrava el nombre i les hores d'activació de la càpsula vibratòria.

L'estudi va començar amb dos horaris diferents d'activació de les càpsules, a les 6 del matí o al migdia, i l'avaluació dels 120 primers pacients va indicar que l'activació al migdia donava millors resultats. Els investigadors es van sorprendre perquè el còlon tendeix a despertar-se al matí, ja que moltes de les persones solen anar al bany al matí.

Els investigadors assenyalen que els temps d'activació aparentment inusuals dels participants en l'estudi podrien reflectir un "hàbit" diferent per als que pateixen restrenyiment crònic.

Tal com expliquen els investigadors, quan s'ingereixen aliments aquests baixen per l'esòfag i arriben a l'estómac, on comença la digestió. A continuació, el material, majoritàriament líquid, passa a l'intestí prim, on es descompon i absorbeix. Amb l'ajuda de bacteris, el còlon, de dos metres de llarg i musculós, absorbeix aigua i vitamines dels aliments, cosa que ajuda a solidificar la femta i passar-les al recte per eliminar-les.

En estats de bona salut, el còlon es contrau de manera constant per ajudar a desplaçar el contingut. Aquest moviment hauria d'augmentar quan es processen activament els aliments. Per això, l'estimulació mecànica directa del còlon va sorgir com a possible estratègia per trobar teràpies més eficaces i amb menys efectes secundaris.