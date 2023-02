Els consellers Tània Verge i Manel Balcells durant una visita al Cuap Manso - EUROPA PRESS

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , han anunciat una partida anual d'1,25 milions d'euros per a la gratuïtat de dos anticonceptius de llarga durada: el DIU de coure i l'implant subdèrmic.

Els periodistes ho han explicat aquest dilluns després de visitar la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (Assir) del centre d'urgències d'atenció primària (Cuap) Manso de Barcelona, en el marc del Pla d'accés a la contracepció.

La mesura inicialment va adreçada a tres col·lectius: gestants de fins a 29 anys; els qui han fet una interrupció voluntària de l'embaràs, i els qui són vulnerables per causes socioeconòmiques o de violència masclista.

La voluntat del Govern és anar desplegant la mesura perquè sigui universal en quatre anys, però de moment es dirigeix a aquests tres col·lectius, que sumen 600.000 persones a Catalunya.

"ESTALVI ECONÒMIC"



Per a Verge, aquesta mesura va dirigida a millorar la salut de les dones i "garantir el dret al propi cos", en poder decidir si algú es vol reproduir o no, planificar millor l'embaràs i evitar embarassos no desitjats.

A més , considera que és clau per avançar en la igualtat de gènere, perquè el cost dels anticonceptius ho solen assumir les dones, ha dit , i ara s'afavorirà un "estalvi econòmic important": el DIU de coure costa uns 100 euros i l'implant subdèrmic uns 60.

"MOLT ASSEGURANCES"



Segons la ginecòloga Elisabeth Grau, són dos mètodes anticonceptius "molt segurs", de fàcil inserció i amb pocs efectes secundaris.

Grau ha assegurat que no hi ha cap problema per a una pacient que no ha tingut fills i es vol posar un DIU de coure.