Els llocs amb majors índexs de connectivitat econòmica, és a dir, vincles entre persones d'estatus socioeconòmic baix i alt, segons indiquen les amistats de Facebook , tenien índexs significativament més baixos de mort prematura relacionada amb malalties cardíaques, segons un estudi presentat a la Sessió Científica Anual del Col·legi Americà de Cardiologia juntament amb el Congrés Mundial de Cardiologia.

Estudis anteriors han demostrat que la pobresa o el baix nivell socioeconòmic augmenten el risc de cardiopatia i mort prematura. Aquest nou estudi és el primer que avalua els resultats en matèria de salut utilitzant les amistats de Facebook com a mesura de la connectivitat econòmica.

Els resultats suggereixen que estar connectat amb persones d'un nivell socioeconòmic superior a la mitjana, mesurat a través d'un algorisme d'aprenentatge automàtic multifacètic basat en dades de Facebook individuals i de veïnat, podria ajudar a reduir l'efecte de la pobresa a la salut i , potencialment, ajudar a predir els riscos de salut individuals o informar sobre els esforços per millorar la salut a nivell comunitari.

"Les xarxes socials són importants per a la salut --afirma la doctora Tabitha Lobo, resident de medicina interna del Centre Mèdic dels Hospitals Universitaris de Cleveland (Estats Units) i autora principal de l'estudi--. Els mecanismes per millorar les xarxes socials podrien establir-se a través de programes de tutoria per a joves, passanties o programes escolars per connectar les persones, i aquests podrien tenir efectes duradors en les característiques del veïnat pel que fa a la mortalitat cardiovascular”.

Els investigadors van calcular la connectivitat econòmica a nivell de veïnat a tot els Estats Units adaptant un mètode desenvolupat recentment per estimar la proporció d'usuaris de Facebook a una àrea específica que tenen un gran nombre d'amistats a Facebook amb persones d'un estatus socioeconòmic superior al seu.

El mètode només registrava l'estat de l'amistat i no pas el nivell de compromís a través de publicacions o missatges. Es va considerar que els barris amb més persones altament connectades tenien una alta connectivitat econòmica, mentre que els barris on la gent tenia menys connexions amb persones d'un estatus socioeconòmic més alt tenien una baixa connectivitat econòmica.

Els investigadors van comparar les dades de connectivitat econòmica dels barris amb les taxes de mortalitat prematura per cardiopaties a nivell de comtat. Per avaluar les taxes de mort prematura, van analitzar els registres de més de 900.000 morts entre persones de 25 a 65 anys que van tenir lloc entre 2018-2020 i van enumerar la malaltia cardíaca com a causa subjacent de mort.

Els resultats van trobar que els llocs amb més connectivitat econòmica tendien a tenir taxes més baixes de mort cardiovascular prematura, un patró que es va mantenir tant a nivell nacional com a regional.

Després d'ajustar per raça, sexe, puntuacions de vulnerabilitat social (una mètrica que captura la capacitat d'una comunitat per prevenir el patiment humà i la pèrdua financera en un desastre) i factors de risc a nivell de comtat, es va estimar que la connectivitat econòmica derivada dels mitjans socials explicava el 57% de la variabilitat entre comtats a les taxes de mort cardiovascular prematura.

Tot i que cal continuar investigant per comprendre els factors en joc, els investigadors afirmen que aquesta mesura de les connexions econòmiques basada a les xarxes socials pot ajudar a quantificar les oportunitats de creixement econòmic d'una persona.

Les relacions amb persones d‟un estatus socioeconòmic més alt, ja sigui en persona o en línia, podrien millorar el coneixement i l‟accés d‟una persona a oportunitats educatives, oportunitats laborals, hàbits de vida cardiosaludables i altres beneficis, amb implicacions no només per a les perspectives econòmiques, sinó també per als resultats sanitaris a llarg termini.

Els resultats suggereixen que les connexions econòmiques derivades de les xarxes socials podrien ser una mesura útil per predir el risc de cardiopatia i dissenyar intervencions per millorar la salut, segons els investigadors.

"Si podem predir el risc d'una persona, podem fer servir aquesta informació per orientar els tractaments mèdics --afirma Lobo--. Tradicionalment, ens hem centrat en intervencions basades en l'individu, però això ens dóna l'oportunitat de treballar a un nivell més comunitari, per exemple, proporcionant als responsables polítics informació per millorar la salut