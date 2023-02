El fabricant d'Enfamil ha anunciat la retirada del mercat de prop de 145.000 llaunes de la seva fórmula per a nadons a causa de la possibilitat de contaminació creuada amb bacteris que poden causar malalties greus o la mort.

Fórmula per a nadons retirada

Reckitt, una companyia de nutrició i salut del consumidor amb seu al Regne Unit, ha indicat que està retirant voluntàriament dos lots d' Enfamil ProSobee Simply Plant-Based Infant Formula , però que no tenen constància de malalties o "esdeveniments adversos". La companyia va identificar la causa de la possible contaminació per cronobacter i ja no utilitza el proveïdor.

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units, les infeccions per cronobacter en nadons poden ser mortals. El bacteri es troba naturalment a terra, l'aigua i altres parts del medi ambient i pot viure als aliments secs, com la llet en pols, els tes d'herbes, els midons i les fórmules per a nadons.

Els consumidors han de revisar l'envàs del producte per assegurar-se que no van comprar el producte retirat. El producte és Enfamil ProSobee Powder, llauna de 12.9 unces amb un número UPC de 300871214415; nombre de lot global de ZL2HZF o ZL2HZZ; número de lot 0670975 o 0670979 i data de venciment de l'1 de març de 2024.

La devolució del producte es pot fer on el van comprar i obtenir un reemborsament complet. Per a més informació, la fabricant Reckit ha habilitat el telèfon 1-800-479-0551 i el correu electrònic a consumer.relations@rb.com.