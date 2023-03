Segons un nou informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) , les morts maternes van augmentar o es van estancar a gairebé tot arreu, de 223 morts maternes per cada 100 000 nascuts vius el 2020, a 227 el 2015 i 339 el 2000.

Llevat que s'avanci en els objectius globals per reduir les morts maternes, la majoria de les quals són prevenibles, les vides de més d'un milió de dones per al 2030 podrien estar en risc, va advertir l'OMS.

"L'embaràs... continua sent tràgicament una experiència terriblement perillosa per a milions de persones a tot el món que no tenen accés a una atenció mèdica respectuosa i d'alta qualitat", va dir Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de l'OMS.

Tedros va destacar les marcades disparitats en l'accés a l'atenció mèdica a moltes regions i la necessitat urgent de "garantir que totes les dones i nenes tinguin accés a serveis de salut crítics abans, durant i després del part, i que puguin exercir plenament els seus drets reproductius".

A més, a mesura que el món emergeix lentament de la pandèmia de COVID-19, que ha posat en relleu que les infeccions per coronavirus poden augmentar els riscos durant l'embaràs, els autors de l'informe van emfatitzar que es necessitaran més investigacions per mostrar el veritable impacte de l'emergència sanitària mundial a les morts maternes.

Petits passos



L'informe elaborat per l'OMS, Tendències en la mortalitat materna, va rastrejar les morts maternes a nivell nacional, regional i mundial des del 2000 fins al 2020.

Va calcular 287.000 morts maternes a tot el món el 2020, cosa que va representar "només una lleugera disminució" de les 309.000, el 2016.

Aquest va ser el cas malgrat les promeses dels països el 2015 d'implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la meta dels quals és menys de 70 morts maternes per cada 100.000 nascuts vius per al 2030.

Tot i que l'informe va indicar “algun progrés significatiu” en la reducció de les morts maternes entre el 2000 i el 2015, els èxits es van estancar en gran mesura, o en alguns casos fins i tot es van revertir, després d'aquest punt, van dir els seus autors.

En resposta a les conclusions de l'informe, la directora executiva del Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), Dra. Natalia Kanem, va expressar la seva alarma perquè “moltes dones continuen morint innecessàriament durant l'embaràs i el part. Més de 280.000 morts en un sol any és inconcebible”.

El Dr. Kanem va afegir: “Podem i ho hem de fer millor invertint urgentment en planificació familiar i cobrint l'escassetat mundial de 900.000 llevadores perquè totes les dones puguin rebre l'atenció vital que necessiten. Tenim les eines, el coneixement i els recursos per acabar amb les morts maternes prevenibles; el que ara necessitem és voluntat política”.

Conflicte i pobresa: un còctel mortal



Entre les troballes clau de l'informe: que les morts maternes continuen concentrades en gran mesura a les parts més pobres del món i als països afectats per conflictes.

El 2020, al voltant del 70 per cent de totes les morts maternes es van produir a l'Àfrica subsahariana. I a nou països que enfronten greus crisis humanitàries, les taxes de mortalitat materna van ser més del doble de la mitjana mundial (551 morts maternes per cada 100.000 nascuts vius, en comparació amb 223 a nivell mundial).

Les causes principals de mort materna són el sagnat sever, la pressió arterial alta, les infeccions relacionades amb l'embaràs, les complicacions de l'avortament insegur i les condicions subjacents que es poden agreujar amb l'embaràs, com el VIH/SIDA i la malària.

"Tots aquests són en gran mesura prevenibles i tractables amb accés a una atenció mèdica respectuosa i d'alta qualitat", van emfatitzar els autors de l'informe.

Dades addicionals van mostrar que aproximadament un terç de les dones no reben quatre dels vuit controls prenatals recomanats ni reben atenció postnatal essencial, mentre que uns 270 milions de dones no tenen accés a mètodes moderns de planificació familiar.

Els autors de l'informe també van emfatitzar que la desigualtat relacionada amb els ingressos, l'educació, la raça o l'origen ètnic “augmenta encara més els riscos per a les dones embarassades marginades, que tenen menys accés a l'atenció materna essencial, però tenen més probabilitats d'experimentar problemes de salut subjacents durant l'embaràs”.

L'informe va ser elaborat per l'OMS en nom del Grup Interinstitucional d'Estimació de la Mortalitat Materna de les Nacions Unides integrat per l'OMS, UNICEF, UNFPA, el Grup del Banc Mundial i la Divisió de Població del Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides (DESA).