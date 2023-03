El director de l'FBI, Christopher Wray @ep

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha insistit que "totes les hipòtesis sobre l'origen del coronavirus segueixen sobre la taula". Així s'ha pronunciat Tedros aquest divendres en roda de premsa des de Ginebra (Suïssa) després de les acusacions de diverses entitats dels Estats Units que "molt probablement un possible incident de laboratori" a Wuhan (Xina) va ser l'origen de la pandèmia de COVID- 19.

Aquestes declaracions, realitzades pel director de l' FBI , Christopher Wray , es van produir dos dies després que el Departament d'Energia (DOE, per les sigles en anglès) publiqués un informe en què determinava amb "baixa confiança" que una fuita d'un laboratori fos el responsable de l'inici de la pandèmia.

Tot i això, la Casa Blanca ha evitat confirmar la posició de l'Administració Biden respecte a l'informe del DOE, després que Pequín li recriminés la politització del virus.

Al fil, Tedros ha lamentat que la "continua politització de la investigació dels orígens ha convertit el que hauria de ser un procés purament científic en un futbol geopolític". "Això no fa altra cosa que dificultar la tasca d'identificar els orígens. I això fa que el món sigui menys segur", ha denunciat.

En qualsevol cas, ha insistit a demanar a la Xina "que sigui transparent a l'hora de compartir dades, i que faci les investigacions necessàries i comparteixi els resultats". Per això, ha recordat que ha escrit dirigents xinesos "d'alt nivell" i ha parlat amb ells "en múltiples ocasions, fa tan sols unes setmanes".

Tedros també ha tornat a negar que l'OMS hagi abandonat els estudis sobre l'origen del virus: "Vull deixar molt clar que la feina de l'OMS per identificar els orígens de la pandèmia de COVID-19 continua, contràriament als informes recents dels mitjans de comunicació i els comentaris dels polítics”.

Així , ha demanat que “si algun país té informació sobre els orígens de la pandèmia, és essencial que la comparteixi amb l'OMS i la comunitat científica internacional” . "No per culpar ningú, sinó per avançar en la nostra comprensió de com va començar aquesta pandèmia, de manera que puguem prevenir, preparar-nos i respondre a futures epidèmies i pandèmies", ha reblat.

Fa dues setmanes, tant Tedros com la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'OMS, van negar que s'hagués abandonat la investigació per conèixer els orígens de la COVID-19 a la Xina, tal com assegurava un article publicat a la revista 'Nature '.

La publicació científica apuntava que l'OMS havia "fer carpetada discretament" a la segona fase de la seva investigació sobre els orígens de la pandèmia, al·legant "les dificultats per dur a terme estudis a la Xina".

Van Kerkhove va negar categòricament aquesta informació. "Es tracta d´un error d´informació que és realment preocupant perquè està provocant alguns titulars que són inexactes. Crec que hem de deixar perfectament clar que l´OMS no ha abandonat l´estudi dels orígens de la COVID-19. No ho hem fet. I no ho farem", va defensar.

El gener del 2021, l'OMS va organitzar un equip internacional d'experts per investigar l'origen del virus a Wuhan (Xina), on es va detectar per primera vegada. En col·laboració amb investigadors xinesos, l'equip va fer una revisió inicial.

Després de fer aquesta primera investigació, l'equip d'experts va publicar un informe el març del mateix any, en què es presentaven quatre possibles escenaris sobre com el virus podria haver sorgit. Segons l'informe, el més probable era que el virus es propagés dels ratpenats als humans, possiblement a través d'una espècie intermediària.

La fase inicial de la investigació va establir les bases per a una segona fase d'estudis més detallats destinats a determinar amb més precisió el que va passar a la Xina i altres llocs en relació amb l'origen del virus. Tot i això, fins ara aquesta segona fase no s'ha produït.

Van Kerkhove va assegurar, no obstant, que l'OMS segueix preveient "múltiples missions" tant a la Xina com a altres llocs per fer "diversos tipus d'estudis" sobre l'origen del virus. "Necessitem conèixer els orígens dels animals sospitosos, informació sobre el comerç d'animals salvatges, els mercats...", va exemplificar.

Per tant, ha sostingut que, al contrari del que afirma l'article a 'Nature', no s'ha produït "cap ocultació silenciosa de cap pla". "Hem estat i seguim sent oberts i transparents. No pararem fins a comprendre'n els orígens", ha reiterat.

Tedros va ressaltar que saber l'origen del virus és "científica i moralment correcte". En primer lloc, ha detallat que científicament cal "per prevenir la propera pandèmia". I en el terreny moral perquè “milions de persones van perdre la vida”. "El món sencer va ser pres com a ostatge per un virus. És moralment molt important saber com vam perdre els nostres éssers estimats", va afegir.