Hospital Quirónsalud Barcelona / Arxiu

L' Hospital Quirónsalud Barcelona ha iniciat un ambiciós projecte de renovació del Servei de Medicina Nuclear i Imatge Molecular, que espera tenir completat al llarg de l'any en curs. La primera fase d'aquest projecte ha estat la renovació dels equips de PET/TAC amb la incorporació del Biograph Vision de Siemens, un equip digital d'última generació dissenyat per aconseguir més precisió diagnòstica. A més, es tracta del primer PET/TAC d'aquestes característiques que s'ha instal·lat a tot Catalunya.

“Els avenços tecnològics dels últims anys als equips de diagnòstic de medicina nuclear i imatge molecular han estat espectaculars. Per això és important l'aposta de l'Hospital Quirónsalud Barcelona per estar a l'avantguarda incorporant les darreres novetats que hi ha al mercat, com el Biograph Vision, que ens permetrà oferir un millor diagnòstic als nostres usuaris i mantenir-nos com una de les referències a la medicina nuclear a Catalunya ia Espanya”, explica el Dr. Marc Simó, cap territorial de Medicina Nuclear.

Aquest nou equip que ara s'incorpora a l'Hospital Quirónsalud Barcelona permetrà fer una àmplia varietat d'estudis als àmbits de l'oncologia, la cardiologia i la neurologia, així com estudiar nombroses malalties inflamatòries i infeccioses. Gràcies a una major capacitat de detecció ia un major contrast tumor-fons, es podran estudiar patologies que abans no era possible i avançar alhora en la personalització dels tractaments. La informació molecular i anatòmica combinada, juntament amb una qualitat d'imatge sense precedents, permetrà un diagnòstic precoç i un coneixement millor de la malaltia.

MÉS RÀPID, MÉS SENSIBLE I MÉS PRECÍS

Gràcies al disseny d'aquest nou equip és possible disminuir els temps d'adquisició i la dosi de radiació que el pacient rep, mantenint una alta qualitat d'imatge. “Si amb els equips anteriors necessitàvem entre 30 i 45 minuts, ara és possible fer tot el procés en només 8-10 minuts. Tot això al final es tradueix en una comoditat més gran per al pacient i en la possibilitat de realitzar moltes més proves en el mateix temps, cosa que escurça les llistes d'espera” , afegeix el Dr. Simó.

A més, aquest nou equip ha demostrat una major precisió diagnòstica aconseguint detectar lesions de mida molt petita que milloren el diagnòstic de la malaltia en fases primerenques, un millor seguiment de la malaltia i una major precisió en la valoració de la resposta terapèutica. “Això ens permetrà seleccionar de manera més adequada el tractament òptim per a cadascun dels pacients” , continua explicant el Dr. Marc Simó.

Tot i que un dels principals camps en què el nou equip tindrà un gran impacte és el de l'oncologia, l'expert destaca que també té una gran utilitat en altres àrees com ara el diagnòstic de malalties neurodegeneratives, en poder identificar patrons específics de certes malalties, així com en la valoració cada cop més freqüent de malalties inflamatòries i infeccioses. Mostra d'això és l'estudi de la patologia inflamatòria vascular, tant en la fase diagnòstica com per a la valoració de la resposta al tractament amb corticoides.

SUPORT DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Una altra de les novetats que incorpora el PET/TAC Biograph Vision és l'ús d'eines d'intel·ligència artificial, que permeten millorar l'eficiència, ajudar els processos i facilitar el diagnòstic amb mètodes avançats de processament d'imatge. “Així és possible per exemple que el mateix equip sigui capaç d'identificar de manera automàtica les lesions, encara que després sigui un expert qui verifiqui aquest diagnòstic. Un cop identificades les lesions en un primer estudi, el programari serà capaç de quantificar les seves variacions en estudis evolutius i determinar l'estat de la malaltia a cada estadi temporal. Tot això es tradueix al final en una major rapidesa en el diagnòstic, una homogeneïtzació dels informes i una major reproductibilitat dels resultats” , continua el Dr. Simó.