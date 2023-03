El 70% dels trastorns mentals comença a l' edat infantojuvenil , segons s'ha posat de manifest durant la taula rodona inaugural del 19è Congrés de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap).

El 2019, set menors de 15 anys es van suïcidar a Espanya, i el 2020, any de l'inici de la pandèmia, van ser el doble . Tot i que són casos extrems, els pediatres d'Atenció Primària també han constatat un augment de les autolesions i els intents autolítics.

Arxiu - Esquizofrènia, trastorn bipolar - FLICKER/ ELLI KTRIZITÄT - Arxiu

"S'han realitzat múltiples estudis amb diverses metodologies, i encara que les xifres varien entre uns estudis i els altres, hi ha consens d'aquest augment. A nivell clínic han augmentat les demandes per aquestes patologies tant a Atenció Primària com a especialitzada i urgències", ha explicat la doctora Margarita Sánchez Calderón.

En el cas del primer nivell assistencial, “els problemes de conducta, fracàs escolar, trastorns de conducta alimentària, ansietat i autolesions” són els assumptes relacionats amb la salut mental més presents a les consultes. En aquest sentit, Sánchez Calderón apunta que és crític vigilar la salut mental a la infància i en el pas a l'adolescència, ja que la incidència de problemes mentals augmenta a partir dels 12 anys.

"El pas de la consulta de Pediatria d'AP a la de Medicina de Família als 14 anys en aquests nens i nenes pot suposar un problema per la pèrdua de continuïtat", ha destacat la pediatra, que ha destacat la importància del pediatre d'Atenció Primària a l'hora de vigilar les conductes dels adolescents, ja que és el professional més proper i, en aquesta etapa, “és difícil establir la línia que separa allò que es considera sa del que es considera patològic.

Per exemple, postil·la, tristesa, irritabilitat, preocupació per la imatge corporal, qüestionar les normes socials o familiars, la dificultat per controlar l'ús d'aparells tecnològics, són conductes que seran patològiques si són tan freqüents que ocasionen una incapacitat per al gaudi, atacs de pànic, canvis dràstics del pes, problemes d'addiccions.