Investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han identificat en un estudi que el Sars-CoV-2 es beneficia d'un mecanisme per produir o deixar de produir genomes defectius, és a dir, genomes que perden part del material genètic, cosa que augmentaria la seva transmissibilitat , ha informat l'hospital en un comunicat aquest divendres.

Des de l'inici de la pandèmia, han sorgit variants del virus que han estat capaces de convertir-se en les dominants i desplaçar les que existien fins ara, i aquestes apareixen com a conseqüència del procés de mutació que té lloc quan es replica o copia el genoma viral, i la variant que s'imposa és la que té un avantatge biològic sobre la resta.

Els resultats de l'estudi, publicat per la revista ' Scientific Reports ', són fruit d'un treball liderat pels grups de malalties hepàtiques i de microbiologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) amb els serveis de microbiologia, bioquímica clínica i medicina Preventiva de lhospital.

Els investigadors han estudiat les variants majoritàries de cada onada des de l'inici de la pandèmia fins ara i, en un primer estudi el 2020, el mateix equip va descobrir que les variants que van aparèixer al principi presentaven una proporció significativa de genomes defectius al gen de l'espícula del virus, és a dir, en algunes partícules virals hi faltava part del material genètic.

L'investigador principal del grup de Malalties Hepàtiques del Vhir, Josep Quer , ha assegurat que “aquest mecanisme de genomes defectius permet al virus fer una infecció més lleu, o fins i tot asimptomàtica, i aleshores els símptomes es manifesten més tard o no requereixen atenció mèdica. En aquesta situació, la persona pot abaixar la guàrdia i això afavoriria la transmissió del virus entre les persones més properes”.

Més endavant, els investigadors van observar que les variants Alfa, Beta o Delta ja no presentaven genomes defectius: “Aquestes variants presentaven altres mutacions que permetien guanyar capacitat per transmetre's amb més facilitat mitjançant altres mecanismes, a més de canviar per fer-se menys reconeixibles pel sistema immunitari humà", ha afirmat el responsable de la Unitat de Virus Respiratoris, Andrés Antón.

Amb l'arribada de la variant Òmicron, el treball va mostrar que el virus també presentava genomes defectius, cosa que la va fer més similar a les variants de l'inici de la pandèmia que a la variant Delta, en una troballa que es relaciona amb estudis previs que defensen que Òmicron no proveeix una evolució contínua de variants com la Delta, sinó que podria haver estat el resultat d'altres línies evolutives.