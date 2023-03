Les conclusions de l‟estudi indiquen que fins a una de cada 33 persones (3%) pot complir els criteris de la ceguesa facial o prosopagnòsia. | @ErenLi

T'és fàcil reconèixer un dinar, un lloc, fins i tot un lloc on has pogut anar una o dues vegades; no obstant això, tens dificultat per distingir les cares , ja que aquests apareixen 'difuminats' sense trets distintius, convertint-los en pràcticament iguals. O potser no ets capaç de percebre trets que els diferenciïn, però sí que ets capaç de reconèixer expressions que defineixen els estats d'ànim com l' alegria, tristesa o ira.

Podria tractar-se de prosopagnòsia o ceguesa facial , un trastorn desconcertant que ens pot fer creure que reconeixem persones que mai no hem vist o fer que no reconeguem les que sí que coneixem , i es calcula que afecta entre el 2 i el 2,5 % de la població mundial.

Ara, un estudi realitzat per investigadors de la Harvard Medical School al VA Boston Healthcare System (Estats Units) suggereix que la ceguesa facial pot ser més freqüent del que es creu . Les conclusions de l'estudi, publicat a la revista científica 'Cortex', indiquen que fins i tot una de cada 33 persones (3%) pot complir els criteris de la ceguesa facial o prosopagnòsia. Això es tradueix en més de 10 milions de nord-americans, segons l'equip de recerca.

L'estudi va trobar un rendiment similar en l'aparellament de rostres entre persones diagnosticades de prosopagnòsia amb criteris més estrictes i menys estrictes, cosa que suggereix que els criteris de diagnòstic s'haurien d'ampliar per ser més inclusius. Això podria donar lloc a nous diagnòstics entre milions de persones que podrien patir el trastorn sense saber-ho.

Els investigadors van descobrir que la ceguesa facial se situa en un espectre (que pot variar en gravetat i presentació) en lloc de representar un grup discret. Els autors també ofereixen suggeriments de diagnòstic per identificar les formes lleus i greus de prosopagnòsia, basant-se en les directrius per als trastorns neurocognitius greus i lleus del DSM5, la 5a edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals.

Aquest trastorn neurològic en casos severs pot provocar no reconèixer el mateix rostre . Els experts destaquen que no és un problema relacionat amb la disfunció de la memòria, la pèrdua de la memòria, els problemes de visió o els problemes d'aprenentatge. Es creu que el trastorn és el resultat d'una influència, dany o deteriorament congènits en un plec del cervell que sembla que coordina els sistemes neurals que controlen la percepció facial i la memòria (gir fusiforme dret).

La prosopagnòsia pot ser resultat d'un accident cerebrovascular, una lesió cerebral traumàtica (TBI) o certes malalties neurodegeneratives. Alguns casos són congènits o estan presents en néixer, en absència de dany cerebral. Sembla que la prosopagnòsia congènita es dona en famílies, cosa que fa probable que sigui el resultat d'una mutació o eliminació genètica.

A més, com destaquen des dels Instituts Nacionals de la Salut dels EUA, cert grau de prosopagnòsia sovint és present en nens amb autisme i síndrome d'Asperger i pot ser la causa d'un desenvolupament social deficient.

ELS CASOS LLEUS ES BENEFICIEN DE L'ENTRENAMENT COGNITIU

Els resultats de l'estudi es basen en un qüestionari web i en proves administrades a 3.341 persones. En primer lloc, els investigadors van preguntar als participants si tenien dificultats per reconèixer cares a la seva vida quotidiana. A continuació, van fer dues proves objectives per determinar si tenien dificultats per aprendre cares noves o per reconèixer cares famoses molt conegudes.

Els resultats van mostrar que 31 individus dels 3.341 tenien prosopagnòsia greu , mentre que 72 dels 3.341 tenien una forma més lleu. Els investigadors també van observar que no hi havia grups clarament dividits de persones amb una capacitat dolenta o bona per reconèixer cares. Per contra, la capacitat de reconèixer cares semblava situar-se en un continu.

Per acabar, els investigadors van comparar les puntuacions de coincidència de cares entre persones amb prosopagnòsia diagnosticada segons diferents criteris i van descobrir que l'ús de límits de diagnòstic més estrictes no es corresponia amb puntuacions de coincidència de rostres més baixes.

L'autor principal de l'estudi, Joseph DeGutis , apunta que la investigació "és important a diversos nivells". "En primer lloc, ampliar el diagnòstic és important perquè saber que es tenen proves objectives reals de ceguesa facial, fins i tot d'una forma lleu, pot ajudar a prendre mesures per reduir les seves repercussions negatives a la vida diària, com dir-ho als companys de feina conseqüents o buscar tractament", ha detallat.

Estudis recents han demostrat que les persones amb formes més lleus de ceguesa facial es poden beneficiar més de certs tractaments que les persones amb formes més greus de l'afecció. Aquests tractaments podrien incloure entrenament cognitiu per millorar les capacitats perceptives o entrenament dirigit directament a millorar les associacions facials.

Per acabar, factors com el deteriorament cognitiu relacionat amb l' edat i l'ansietat social poden empitjorar encara més les capacitats de reconeixement facial. Saber si es pateix ceguesa facial lleu, pot ajudar a estar atent a futurs descensos de la capacitat de reconeixement facial relacionats amb l'edat o les situacions.