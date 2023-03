Un metge observa una radiografia d¿un pacient amb càncer de pulmó. Foto: Europa Press

Un estudi publicat a la revista Annals of Oncology revela que les taxes de mortalitat per càncer de pulmó baixaran a la Unió Europea (UE) aquest 2023. Els càlculs dels oncòlegs xifren en una mica més d'1,2 els milions de persones que moriran per aquesta malaltia als 27 estats de la unió, als quals s'haurien d'afegir unes 172.000 al Regne Unit. El doctor Carlo La Vecchia, catedràtic de la Universitat de Milà, ha estat el màxim responsable de la investigació, que diu que entre el 2018 i el 2023 haurà baixat en un 6,5% la taxes de mortalitat per càncer en els homes i d'un 3 ,7% a les dones.

De fet, en comparació del pic de mortalitat per càncer assolit el 1988, els investigadors calculen que, als Vint-i-set, s'hauran evitat gairebé 5,9 milions de morts en els 35 anys que han passat des del 1989. A aquestes xifres es deu afegir les dades del Regne Unit s'hauran evitat 1,24 milions de morts.

Al document que explica les conclusions de l'estudi, La Vecchia diu que "si segueix la trajectòria actual de descens de les taxes de mortalitat per càncer, és possible que es produeixi una nova reducció del 35% per al 2035. L'augment del nombre de fumadors que deixen de fumar contribueix a aquestes tendències favorables”.

Els investigadors van analitzar les taxes de mortalitat per càncer en el conjunt dels 27 Estats membres de la UE i per separat al Regne Unit. També van analitzar els cinc països més poblats de la UE ( França, Alemanya, Itàlia, Polònia i Espanya ) i, per separat, els casos d'estómac, intestins, pàncrees, pulmó, mama, úter (inclòs el coll uterí), ovari, pròstata , bufeta i leucèmies en homes i dones.



Després d'això, els investigadors han explicat que preveuen una taxa estandarditzada per edat (TEA) de 123,8 morts per cada 100.000 homes a finals del 2023. En les dones, la taxa de mortalitat estandarditzada per edat serà de 79,3 per 100.000. Al Regne Unit, les taxes de mortalitat seran de 106,5 i 83,5 per 100.000 per a homes i dones, respectivament.

ALTRES TIPUS DE CÀNCER

De la mateixa manera, l'estudi també incideix que les taxes de mortalitat per càncer disminuiran per a tots els tipus de càncer en els homes , tant als estats membres de la unió com al Regne Unit.

També baixaran per a les dones al Regne Unit , encara que entre les dones de països europeus, les taxes de mortalitat augmentaran un 3,4%, fins a gairebé sis per 100.000, en el cas del càncer de pàncrees, i una mica més de l'1%, fins a 13,6 per 100.00, al del càncer de pulmó.

DADES A ESPANYA

El 2022 es van diagnosticar 30.948 nous casos de càncer de pulmó a Espanya, 22.316 dels quals van ser en homes , segons les dades més recents de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) .

Segons SEOM, els càncers més freqüentment diagnosticats a Espanya el 2023 seran, segons recull les seves previsions, els de còlon i recte (42.721 nous casos), mama (35.001), pulmó (31.282), pròstata (29.002) i bufeta urinària (21.6) . Molt per darrere es troben els limfomes no hodgkinians (9.943), el càncer de pàncrees (9.280), el càncer de ronyó (8.626), el melanoma maligne cutani (8.049), els càncers de cavitat oral i faringe (7. càncers de cos uterí (7.171), estómac (6.932) i fetge (6.695).

Per sexe, en els homes, igual que el 2022, seran majoritaris els de pròstata (29.002), còlon i recte (26.357), pulmó (22.266) i bufeta urinària (17.731). I, en les dones, els de mama (35.001) i els de còlon i recte (16.364). En aquest darrer col·lectiu el càncer de pulmó es manté com a tercer tumor més incident des del 2019 per l'augment del consum de tabac a partir dels anys 70.