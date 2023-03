Arxiu - Una infermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 abans d'administrar-la a un professional sanitari a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (Espanya), 14 de gener de 2021

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) va demanar divendres a la Xina que torni a publicar les dades que vinculen els orígens de la pandèmia de covid amb mostres d'animals al mercat de Wuhan després que el país eliminés recentment la informació. L'agència va dir que el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties de la Xina va pujar dades a la base de dades pública de seguiment de virus GISAID a finals de gener en relació amb les mostres preses al mercat de Huanan a Wuhan el 2020.

Investigadors de diversos països van descarregar i van analitzar les dades abans que fossin eliminades i van presentar les seves troballes a l'OMS el cap de setmana passat. Els investigadors van trobar evidència molecular que els gossos óssos rentadors i altres animals susceptibles a transmetre Covid es van vendre al mercat, cosa que podria demostrar la hipòtesi que el virus va arribar als humans a través d'un animal salvatge.

Les noves dades no brinden una resposta concloent sobre com va començar la pandèmia, “però brinden més pistes”, va dir Maria Van Kerkhove, líder tècnica de Covid-19 de l'OMS. Per això, va demanar a la Xina que divulgui públicament les dades perquè l'OMS i altres investigadors els puguin analitzar més a fons i es puguin acostar una mica més a la comprensió dels orígens d'una pandèmia que ha matat milions de persones a tot el món .

"El gran problema en aquest moment és que aquestes dades existeixen i que no estan disponibles per a la comunitat internacional" va dir Van Kerkhove. "Això és, abans de res, absolutament crític, sense esmentar que hauria d'haver estat disponible anys abans, però que les dades han de ser accessibles per a les persones que hi poden accedir, analitzar-les i discutir-les", ha afegit.

L'anomenat OMS es produeix quan s'intensifica el debat sobre l'origen de Covid. Els investigadors s'estan enfrontant a teories en competència i els governs estan prenent posicions sobre què fer a continuació.

Van Kerkhove va emfatitzar que “totes les hipòtesis” sobre com va arribar el Covid a la població humana segueixen sobre la taula . Va explicar que s'han de fer estudis sobre possibles infraccions en la bioseguretat d'un laboratori o si el virus es va originar en un ratpenat abans de saltar els humans. ″No tenim tota la informació davant nostre, i necessitem poder veure totes aquestes hipòtesis diferents. Necessitem veure totes les dades que es necessiten per avaluar cadascun d'aquestes perquè puguem dir que això pot haver succeït, això pot no haver succeït", va dir.

Ha afegit que l'OMS "no podrà eliminar diferents hipòtesis" fins que la Xina torni a carregar les dades.

El director de l'FBI, Christopher Wray, va dir a principis d'aquest mes que l'agència creu que el còvid probablement es va originar en un laboratori controlat pel govern xinès.