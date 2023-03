Sang / @EP

Un nou mètode per curar el VIH , consistent a trasplantar cèl·lules mare resistents al VIH procedents de la sang del cordó umbilical, ha donat resultats satisfactoris a llarg termini, segons afirmen els científics, que han publicat a la revista 'Cell' el cas de la primera dona mestitza possiblement guarida del VIH.

El mètode es va utilitzar amb èxit per tractar la 'pacient de Nova York', una dona de mitjana edat amb leucèmia i VIH que s'autoidentifica com a mestissa, que porta sense VIH des del 2017. L'ús de cèl·lules mare de sang de cordó umbilical a lloc de donants adults compatibles, com s'ha fet anteriorment, augmenta la possibilitat de guarir el VIH mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare en persones de tots els orígens racials.

"L'epidèmia del VIH és racialment diversa i és extremadament estrany que les persones de color o de diverses races trobin un donant adult no emparentat prou compatible", afirma Yvonne Bryson, de la Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA), que va codirigir l'estudi amb el seu col·lega pediatre i experta en malalties infeccioses Deborah Persaud, de la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins.

"L'ús de cèl·lules de sang de cordó umbilical amplia les oportunitats perquè les persones de diversa ascendència que viuen amb el VIH i requereixen un trasplantament per a altres malalties arribin a la curació", afegeix.

Gairebé 38 milions de persones a tot el món viuen amb el VIH, i els tractaments antivirals, encara que eficaços, s'han de prendre tota la vida.

Es tracta del quart cas de guariment. El 'pacient de Berlín' va ser la primera persona que es va curar del VIH el 2009, i des d'aleshores, dos homes més --el "pacient de Londres" i el "pacient de Düsseldorf"-- també s'han lliurat del virus.

Tots tres van rebre trasplantaments de cèl·lules mare com a part dels seus tractaments contra el càncer i, en tots els casos, les cèl·lules del donant procedien d'adults compatibles o "aparellats" que portaven dues còpies de la mutació CCR5-delta32, una mutació natural que confereix resistència al VIH en impedir que el virus penetri a les cèl·lules i les infecti.

Només al voltant de l'1% de les persones de raça blanca són homozigots per a la mutació CCR5-delta32 i és encara més rara en altres poblacions. Aquesta raresa limita la possibilitat de trasplantar cèl·lules mare portadores de la mutació beneficiosa a pacients de color, ja que els trasplantaments de cèl·lules mare solen requerir una gran compatibilitat entre el donant i el receptor.

Sabent que seria gairebé impossible trobar per a la pacient novaiorquesa un donant adult compatible amb la mutació, l'equip va trasplantar al seu lloc cèl·lules mare portadores de CCR5-delta32/32 de sang de cordó umbilical emmagatzemada per intentar curar simultàniament el càncer i el VIH.

La pacient va rebre el trasplantament el 2017 a Weill Cornell Medicine gràcies a un equip d'especialistes en trasplantament dirigit pels doctors Jingmei Hsu i Koen van Besien. El seu cas va formar part de la Xarxa Internacional d'Assaigs Clínics sobre la Sida a la Mare i l'Adolescent (IMPAACT), patrocinada pels NIH, i va comptar amb el suport de la Xarxa d'Assaigs Clínics sobre la Sida a Adults (ACTG).

Les cèl·lules de la sang del cordó umbilical s'infongueren juntament amb cèl·lules mare d'un dels familiars de la pacient per augmentar les probabilitats d'èxit del procediment.

"Amb la sang del cordó umbilical no es disposa de tantes cèl·lules i triguen una mica més a poblar l'organisme després de la seva infusió --explica Bryson--. Utilitzar una barreja de cèl·lules mare d'un parent compatible del pacient i cèl·lules de sang de cordó umbilical dóna una empenta a les cèl·lules de sang de cordó".

El trasplantament va aconseguir posar en remissió tant el VIH com la leucèmia del pacient, i aquesta remissió ja ha durat més de quatre anys. Trenta-set mesos després del trasplantament, la pacient va poder deixar de prendre la medicació antivírica contra el VIH. Els metges, que continuen controlant-la, afirmen que fa més de 30 mesos que no contreu el VIH des que va deixar el tractament antivíric (en el moment en què es va redactar l'estudi, només havien passat 18 mesos).

"Els trasplantaments de cèl·lules mare amb cèl·lules CCR5-delta32/32 ofereixen una cura dos per un per a les persones amb VIH i càncer de sang", afirma Persaud. No obstant això, a causa de l'invasiu del procediment, els trasplantaments de cèl·lules mare (tant amb la mutació com sense) només es consideren per a persones que necessiten un trasplantament per altres raons, i no per curar el VIH de forma aïllada; abans que un pacient pugui sotmetre's a un trasplantament de cèl·lules mare, necessita sotmetre's a quimioteràpia o radioteràpia per destruir el sistema immunitari existent.

"Aquest estudi assenyala la importància de comptar amb cèl·lules CCR5-delta32/32 en els trasplantaments de cèl·lules mare en pacients amb VIH, ja que totes les curacions que s'han aconseguit fins ara han estat amb aquesta població de cèl·lules mutades, i els estudis a els que s'han trasplantat cèl·lules mare noves sense aquesta mutació no han aconseguit guarir el VIH", afirma Persaud.

"Si realitzaràs un trasplantament com a tractament contra el càncer per a algú amb VIH, la teva prioritat hauria de ser buscar cèl·lules que siguin CCR5-delta32/32, perquè llavors pots aconseguir potencialment la remissió tant del seu càncer com del VIH", assenyala.

Els autors subratllen que cal fer un esforç més gran per detectar la mutació CCR5-delta32 en donants i donacions de cèl·lules mare.

"Amb el nostre protocol, identifiquem 300 unitats de sang de cordó umbilical amb aquesta mutació, de manera que si algú amb VIH necessités un trasplantament demà, estarien disponibles --subratlla Bryson--, però cal fer alguna cosa de manera contínua per buscar aquestes mutacions , i es necessitarà el suport de comunitats i governs".