L'anàlisi de les seqüències de gens, publicades per l'equip xinès a la base de dades científica Gisaid, va revelar que algunes de les mostres positives per a COVID-19 contenien una alta quantitat d'ADN de gossos óssos rentadors.

Un equip internacional de científics ha trobat que algunes mostres positives per a Covid-19 recollides en un mercat d'aliments vius a Wuhan contenien ADN de gossos viverrins i altres animals . Això dona suport a la teoria que els animals infectats venuts al mercat poden haver estat l'origen de la pandèmia de coronavirus.

Segons informes previs, els primers dies del brot de Covid-19, els científics xinesos van prendre mostres d'hisops de les superfícies al mercat de marisc de Huanan a Wuhan i van trobar traces de Covid-19 en alguns dels hisops. També van trobar traces d'ADN humà en alguns dels hisops. En aquell moment, els investigadors xinesos van dir que no havien trobat ADN d'animals a les mostres .

Tot i això, aquest estudi ha desestimat la conclusió prèvia sobre l'absència d'ADN animal a les mostres recol·lectades al mercat de marisc. L'anàlisi de les seqüències de gens, publicades per l'equip xinès a la base de dades científica Gisaid, va revelar que algunes de les mostres positives per a COVID-19 contenien una alta quantitat d'ADN de gossos viverrins. A més, es van trobar rastres d'ADN d'altres mamífers, incloent-hi civetes .

Encara que les noves troballes genètiques no proven de manera concloent que els gossos viverrins o altres animals fossin els responsables de propagar la COVID-19 al mercat de Wuhan, els científics que van presentar el seu treball davant un grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) dimarts, consideren que és una possibilitat més probable.

"Les dades apunten encara més a un origen de mercat" , va afirmar el professor Kristian Andersen , biòleg evolutiu de Scripps Research a La Jolla, Califòrnia, que va assistir a una reunió del grup assessor científic de l'OMS sobre els orígens de nous patògens i està treballant a les dades.

Si bé és possible que els animals infectats hagin contret la malaltia dels humans , els resultats suggereixen que la causa podria haver estat un animal infectat i, en última instància, el comerç il·legal de vida silvestre.

Tot i que els científics esperen que aquest debat continuï , sorgeixen dubtes sobre per què l'equip xinès no va publicar les dades genètiques abans . George Gao , membre de l'equip i exdirector dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties de la Xina, va comentar a Science que "no hi havia res de nou" a les seqüències . D'altra banda, tampoc no és clar per què les dades es van extreure més tard del lloc de Gisaid.