Llevadora i altres professionals de la salut atenent un part per cesària. Foto: Ariadna Creus i Àngel García

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) s'oposen, en un comunicat conjunt emès aquest divendres 24 de març, a la possible creació d'un Màster en Llevadoria, fruit de la iniciativa conjunta d'una universitat catalana i una belga, "perquè l'Infermer Intern Resident (EIR) és l'única via d'especialització possible, alhora que pública, i garanteix l'accés a la formació sanitària especialitzada de totes les infermeres, independentment dels seus recursos econòmics", asseguren fonts del CCIIC, que fan extensiu el seu posicionament "a la formació en qualsevol de les especialitats infermeres".

De la mateixa manera, apunten que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministeri de Sanitat ha vetat la iniciativa, alhora que ha anunciat la intenció d'augmentar les places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i solucionar la manca actual de llevadores. La mateixa Comissió de Llevadores del CCIIC defineix la manca de llevadores actual com un problema greu que requereix que es prenguin accions de manera urgent per a poder garantir la qualitat assolida en l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de les dones, gràcies a la formació i el treball de les llevadores. Un lideratge molt important el de les llevadores també en situacions de no malaltia, amb programes de promoció i prevenció per a les dones, o en els avenços per a la desmedicalització dels processos naturals com ara el part, la lactància o la menopausa.

És per això que, amb l'evidència dels bons resultats obtinguts, la Comissió de Llevadores del Consell d'Infermeres demana que s'acreditin més unitats docents de l'especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica per ampliar, al màxim possible, el nombre de places, alhora que es millorin les condicions de les EIR.