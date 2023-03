Un grup d'investigadors demostra que si mengem regularment, o fins i tot en petites quantitats, aliments amb alt contingut en greix i sucre, el cervell aprèn a consumir precisament aquests aliments en el futur. | PIXABAY

Investigadors de l'Institut Max Planck de Recerca del Metabolisme de Colònia (Alemanya), en col·laboració amb la Universitat de Yale (Estats Units), han demostrat que els aliments amb alt contingut en greix i sucre alteren el nostre cervell: si mengem regularment , fins i tot petites quantitats el cervell aprèn a consumir precisament aquests aliments en el futur.

Per què ens agraden tant els aliments poc saludables i que s'engreixen? Com es desenvolupa aquesta preferència al cervell? "La nostra tendència a menjar aliments rics en greixos i sucres, l'anomenada dieta occidental, podria ser innata o desenvolupar-se a conseqüència del sobrepès . Però creiem que el cervell aprèn aquesta preferència", ha explicat Sharmili Edwin Thanarajah , autora principal de l'estudi.

Per provar aquesta hipòtesi, els investigadors van donar a un grup de voluntaris un petit púding que contenia molt de greix i sucre al dia durant vuit setmanes, a més de la seva dieta normal.

L'altre grup va rebre un púding que contenia el mateix nombre de calories però menys greix. Es va mesurar l'activitat cerebral dels voluntaris abans i durant les vuit setmanes.

La resposta del cervell als aliments rics en greixos i sucres va augmentar considerablement en el grup que va menjar el púding ric en sucres i greixos després de vuit setmanes. Això va activar especialment el sistema dopaminèrgic, la regió del cervell responsable de la motivació i la recompensa.

"Els nostres mesuraments de l'activitat cerebral van mostrar que el cervell es reconfigura a si mateix mitjançant el consum de patates fregides i companyia. Subconscientment, aprèn a preferir els aliments gratificants. A través d'aquests canvis al cervell, inconscientment sempre preferirem els aliments que contenen molt de greix i sucre", ha detallat Marc Tittgemeyer, que va dirigir l'estudi.

Durant el període d'estudi, els probants no van augmentar més de pes que els del grup de control i els seus valors sanguinis, com el sucre o el colesterol, tampoc no van variar.

Tot i això, els investigadors suposen que la preferència pels aliments ensucrats continuarà una vegada finalitzat l'estudi. "Es creen noves connexions al cervell, i no es dissolen tan ràpidament. Al cap i a la fi, l'objectiu de l'aprenentatge és que, una vegada après alguna cosa, no us oblideu tan ràpidament", ha detallat Tittgemeyer.