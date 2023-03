Un estudi ha demostrat que els cecs perceben millor els batecs del seu cor que els vidents. Segons els investigadors, aquesta capacitat de percebre els batecs del cor pot suposar un avantatge a l'hora de processar les emocions. | MIKHAIL NILOV

La pèrdua d'un sentit aguditza tots els altres? Es tracta d'un raonament clàssic que acaba de ser reforçat per un estudi publicat a la revista Journal of Experimental Psychology: General: la ceguesa comporta més capacitat per sentir els senyals de l'interior del cos .

En concret, aquest estudi, realitzat per investigadors del Karolinska Institutet de Suècia i la Universitat Jagiellonian de Polònia , ha demostrat que els cecs perceben millor els batecs del seu propi cor que els vidents.

Es va demanar a 36 persones cegues i a tres vidents que comptessin els seus propis batecs sense prendre's el pols ni tocar-se el cos. Alhora, els investigadors van registrar els batecs reals dels participants amb un pulsioxímetre . A continuació, van comparar les xifres notificades amb les registrades per avaluar fins a quin punt els participants eren capaços de percebre els seus batecs.

L'anàlisi va demostrar que els participants cecs percebien millor els seus batecs que els vidents . El grup d'invidents va tenir una precisió mitjana de 0,78, mentre que el de vidents va ser de 0,63, segons una escala on 1,0 representava una puntuació perfecta.

"Al nostre estudi i en altres anteriors, els participants cecs van ser molt millors que els vidents a l'hora de comptar els seus propis batecs", afirma l'estudiant de doctorat del Departament de Neurociència del Karolinska Institutet, Dominika Radziun. "Ens dona informació important sobre la plasticitat del cervell i com la pèrdua d'un sentit pot potenciar-ne d'altres, en aquest cas la capacitat de sentir el que passa dins del teu propi cos".

Segons els investigadors, aquesta capacitat de percebre els batecs del cor pot suposar un avantatge a l'hora de processar les emocions . Estudis anteriors han relacionat el grau de precisió interoceptiva , és a dir, la capacitat de percebre l' estat intern del cos , tan bé que les persones perceben les emocions en si mateixes i en els altres.

"Sabem que els senyals cardíacs i les emocions estan estretament interrelacionades ; per exemple, el nostre cor batega més de pressa quan sentim por. És possible que la sensibilitat més gran de les persones cegues als senyals del seu propi cor influeixi també en les seves experiències emocionals", afirma Dominika Radziun.

El grup de recerca seguirà estudiant ara com perceben el seu propi cos els invidents, examinant si els canvis estructurals a l'escorça visual, la regió del cervell normalment responsable de la visió, poden explicar la capacitat més gran de percebre senyals del cos.