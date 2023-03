Foto: QuirónSalud

Juntament amb l’assistència i la docència, la recerca és un dels tres pilars fonamentals perquè un centre hospitalari assoleixi l’excel·lència. L’Hospital Quirónsalud Barcelona té clar aquest concepte i, en la seva aposta per ser un centre de referència, ha engegat una nova Unitat d’Assajos Clínics, dirigida pel Dr. Fernando Cereto, adjunt del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Quironsalud Barcelona.

Aquesta unitat complementa la Unitat en Fase I que es va posar en marxa el novembre del 2021, en l’àmbit d’assajos clínics oncològics, coordinada pel Dr. Josep Tabernero, juntament amb NEXT Oncology.

UN PAÍS MÉS EN EL CAMÍ A L'EXCEL·LÈNCIA

L’activitat investigadora de l’Hospital Quirónsalud Barcelona va començar l’any 2009, amb els primers assajos clínics sobre malaltia tromboembòlica. Des d’aleshores, ha experimentat un creixement progressiu de l’activitat investigadora, abastant moltes especialitats mèdiques, amb diversos assajos de medicina interna, salut reproductiva i oftalmologia, i amb assajos de malaltia tromboembòlica, diabetis, insuficiència cardíaca, dislipèmia, vacunació de voluntaris sans i osteoporosi i nutrició, entre d’altres.

Fins ara, s’han completat un total de 27 assajos, i actualment hi ha 10 estudis en curs. En total, 552 persones han participat o participen en algun assaig clínic no oncològic a l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Entre aquests assajos, cal destacar, pel gran nombre de voluntaris que hi van participar, l’estudi ENSEMBLE2, que va ser el primer assaig clínic de fase III amb una vacuna contra la covid-19 a Espanya, i en el qual es va avaluar la seguretat i l’eficàcia de la que havia desenvolupat Janssen, filial de Johnson&Johnson, basada en una tecnologia amb un adenovirus recombinant no replicatiu. En aquell assaig hi van participar un total de 347 pacients, i va ser el més nombrós que s’ha fet fins ara a l’Hospital Quirónsalud Barcelona. També destaquem l’estudi HIDR 0217, per avaluar l’efecte de l’administració de diferents règims de tractament de calcifediol i colecalciferol en dones postmenopàusiques amb deficiència de nivells de 25 (OH)D, i l’assaig HIPRA, que avaluarà la seguretat i la tolerabilitat d’aquesta vacuna com a dosi de reforç.

“Amb la nova Unitat d’Assajos Clínics, esperem impulsar l’activitat investigadora del centre i potenciar-la entre tots els professionals, tant metges com infermeria. D’aquesta manera, pretenem posicionar-nos com un centre de referència i, alhora, atreure i retenir els millors professionals, entenent que la recerca clínica ofereix un extra motivacional per a ells i, d’aquesta manera, posar-los a disposició de les necessitats dels nostres pacients”, explica el Dr. Fernando Cereto, director de la unitat, que recalca que “com en totes les activitats que duem a terme, la nostra acció investigadora té com a finalitat traduir-se en una millor atenció als pacients”.

Això és així perquè, pel fet d’estar immersos en assajos clínics d’avantguarda, els professionals sanitaris s’estaran actualitzant permanentment i, d’aquesta manera, coneixeran de primera mà les línies de recerca principals que s’estiguin portant a terme. “A més, aquesta activitat ens permet proporcionar de manera precoç alternatives terapèutiques als pacients que les necessiten, fins i tot els que pateixen algun tipus de malaltia rara o amb poques alternatives terapèutiques”, continua el Dr. Cereto.

En aquesta nova Unitat d’Assajos Clínics, s’abastaran totes les fases de la recerca i es portaran a terme, per tant, assajos des de la fase 1 fins a la fase 4. Així mateix, es disposarà d’una unitat de voluntaris sans, ja que alguns dels assajos de fase 1 en requereixen. Aquesta unitat, a més, tindrà una capacitat de reclutament important pel fet de pertànyer al Grup Quirónsalud, que té un total de 58 hospitals i la clara voluntat de fer treball en xarxa.