Foto: Freepik

A Espanya, el Dia Nacional del Trasplantament se celebra cada any el darrer dimecres de març, per iniciativa de la Federació Nacional de Malalts i Trasplantats Hepàtics. És una data que ens recorda la importància de la donació d'òrgans i teixits, i l'impacte que pot tenir a la vida dels qui necessiten un trasplantament per seguir endavant.

Segons dades oficials de la Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) , el 2022 es van realitzar en territori espanyol 5.383 trasplantaments d'òrgans, cosa que correspon a una taxa de 113,4 per milió de població (pmp). Aquest nombre de trasplantaments va ser possible gràcies a les 2.196 persones que van donar els seus òrgans després de morir, cosa que situa la taxa de donació en 46,3 donants pmp, ia les 355 persones que van donar un ronyó (350) o part del fetge (5) ) en vida.

Aquestes dades suposen un creixement del 13% en trasplantament i del 15% en donació en comparació del 2021 i pràcticament s'equiparen als màxims històrics registrats el 2019, abans de la pandèmia. Així, la mitjana de donants diaris el 2022 va ser de set i la mitjana de trasplantaments realitzats cada dia de 15.

ESPANYA, LÍDER EN TRANSPLANTS

La taxa de 46,3 donants morts pmp d'Espanya és molt superior a l'aconseguida per la resta de països del món. El 2021 Alemanya va registrar 11,1 donants pmp, Austràlia 16,3, Canadà 19,3, Estats Units 41,6, França 24,7, Itàlia 24,1, Regne Unit 19,8, Suècia 19,3 i la Unió Europea en conjunt 19,5.

L'èxit del sistema espanyol de trasplantaments és degut en gran mesura a la solidaritat i el compromís dels ciutadans espanyols amb la donació d'òrgans. A més, la feina dels professionals sanitaris que participen en el procés de trasplantament és fonamental per garantir lèxit daquestes intervencions.

Tot i que Espanya és un dels països líders en el rànquing mundial en trasplantaments, encara queda molt per fer. Al nostre país, n'hi ha 4.746 a data de 31 de desembre del 2022 que esperen un trasplantament d'òrgans, i moltes no tindran l'oportunitat de rebre'n un a temps. Per això, és important continuar treballant en la conscienciació i el foment de la donació dels òrgans i dels teixits.

RÀNKING DE TRANSPLANTS

La donació en asistòlia , iniciativa determinant per a l'expansió del trasplantament, ha crescut un 38% respecte al 2021. Amb un total de 913 donants, el 42% dels donants a Espanya ho són en asistòlia, és a dir, és la donació de persones que han mort per criteris circulatoris i respiratoris.

A més, aquest tipus de donació ha passat de ser renal exclusivament a transformar-se en multiorgànica, gràcies a la generalització d'un innovador procediment de preservació basat en dispositius de circulació extracorpòria (ECMO).

D'aquesta manera, el 2022 es van fer 1.300 trasplantaments renals, 375 hepàtics, 152 pulmonars, 37 cardíacs i 20 pancreàtics amb òrgans de donants en asistòlia.

A aquests es va sumar la fita mundial del primer trasplantament intestinal en asistòlia realitzat per l'Hospital U. La Pau de Madrid que, després dels bons resultats obtinguts, va efectuar un segon trasplantament intestinal amb les mateixes característiques. Espanya és l'únic país del món que trasplanta tota mena d'òrgans de donants en asistòlia.

COM SER DONANT?

La donació dòrgans és un acte solidari que pot salvar vides. Per donar òrgans després de la mort , el que cal és formalitzar la targeta de donant per deixar clara la volundat que es procedeixi a la donació d'òrgans i teixits després de la mort.

Aquest document no és imprescindible a Espanya per ser donant, però moltes persones ho consideren útil per deixar clar el seu compromís. Pel que fa a la família, ells sempre seran informats i consultats respecte a la donació pels metges de l'hospital que van atendre la víctima després de la malaltia o accident i podran ratificar aquesta voluntat de donació expressada formalment temps enrere.

En conclusió, el Dia Nacional del Trasplantament és una oportunitat per reflexionar sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits i per agrair a tots aquells que treballen per fer possible els trasplantaments.