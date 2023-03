La roda de premsa aquest 30 de març. Foto: Europa Press

El director mèdic de l' Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha explicat que aquest 30 de març han detectat una filtració d'"una petita part" de les dades robades al ciberatac i que preveuen que en les properes dues setmanes els autors tornin a publicar dades.

Castells ha comparegut en roda de premsa amb el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, i el cap de la Comissaria General de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón.

Per la seva banda, Roy ha assegurat que l'objectiu dels ciberdel·licents és "mantenir l'extorsió" per aconseguir un rescat i ha assegurat que des del Govern no estan donant resposta a les peticions dels autors del ciberatac, que inicialment van demanar 4,5 milions de dòlars.