Arxiu - Façana de l'Hospital Clínic

Els hackers que van aconseguir robar dades dels pacients, professionals i col·laboradors de l' Hospital Clínic de Barcelona han complert la seva amenaça i han publicat entre 3 i 4 gigabytes d'informació -entre els 4 terabytes que han robat- per acovardir la Generalitat i demostrar que , si no accedeixen a la seva extorsió, filtraran la totalitat de les dades.

Les dades han estat publicades a les 03.00 hores pel grup criminal Ransom House a la 'dark web', cosa que dificulta localitzar-la i podar-la eliminar, segons ha explicat el director mèdic de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.

L'equip de Mossos d'Esquadra van aconseguir bloquejar dos servidors de Ransom House a l'estranger, però aquesta acció no ha servit perquè els ciberdelinqüents aturin la seva activitat , i aquest dijous han demostrat que poden continuar publicant dades.

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ha explicat que els procediments segueixen el procediment habitual per a aquest tipus de casos, on primer publiquen una petita part de les dades per demostrar que en tenen i així seguir extorsionant la Generalitat per que pagui el rescat que van demanar: 4,25 milions d?euros.