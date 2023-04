Discussió amb un fill / Freepik

Els pares que exerceixen amb freqüència una disciplina severa amb els nens petits els exposen a un risc significativament més gran de desenvolupar problemes de salut mental duradors, segons demostra una nova investigació, publicada a la revista 'Epidemiology and Psychiatric Sciences'.

Al seu estudi sobre més de 7.500 nens irlandesos, investigadors de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i de l'University College de Dublín (Irlanda) van descobrir que els nens exposats a una criança "hostil" als tres anys tenien 1,5 vegades més probabilitats que els seus companys de presentar símptomes de salut mental qualificats de "alt risc" als nou anys.

La criança hostil implica un tracte dur i una disciplina freqüents i pot ser física o psicològica. Pot consistir, per exemple, a cridar als nens amb regularitat, imposar-los càstigs físics rutinaris, aïllar-los quan es porten malament, fer malbé la seva autoestima o castigar-los de manera impredictible en funció de l'estat d'ànim dels pares.

Els investigadors van analitzar els símptomes de salut mental dels nens als tres, cinc i nou anys. Van estudiar tant els símptomes d'internalització de la salut mental (com l'ansietat i el retraïment social) com els d'externalització (com el comportament impulsiu i agressiu i la hiperactivitat).

Al voltant del 10% dels nens eren en una franja d'alt risc de mala salut mental. Els nens amb una criança hostil tenien moltes més probabilitats de pertànyer a aquest grup.

L'estudi deixa clar que l'estil de criança no determina completament els resultats en matèria de salut mental. La salut mental dels nens depèn de múltiples factors de risc, com ara el sexe, la salut física i la situació socioeconòmica.

Els investigadors sostenen, però, que els professionals de la salut mental, els professors i altres professionals han d'estar alerta davant de la possible influència de l'estil de criança en un nen que mostri signes de tenir una mala salut mental. Afegeixen que el suport addicional als pares de nens que ja es consideren en situació de risc podria ajudar a prevenir el desenvolupament daquests problemes.

"El fet que un de cada deu nens estigui en la categoria d'alt risc de patir problemes de salut mental és preocupant, i hem de ser conscients del paper que hi pot tenir la criança dels fills --afirma Ioannis Katsantonis, investigador doctoral de la Facultat d'Educació de la Universitat de Cambridge -- No estem suggerint ni per un moment que els pares no hagin de posar límits ferms al comportament dels seus fills, però és difícil justificar una disciplina dura freqüent, ateses les implicacions per a la salut mental".

Jennifer Symonds, professora associada de la Facultat d'Educació de la UCD, assenyala que les troballes "subratllen la importància de fer tot el possible per garantir que els pares rebin el suport necessari per donar als fills una educació càlida i positiva, especialment si circumstàncies més àmplies posen aquests nens en risc de patir problemes de salut mental. Evitar un clima emocional hostil a casa no evitarà necessàriament que es produeixin mals resultats de salut mental, però probablement ajudarà", afegeix.

Tot i que es reconeix àmpliament que la criança és un factor que influeix en la salut mental dels nens, la majoria dels estudis no han investigat com afecta la seva salut mental al llarg del temps, o com es relaciona amb els símptomes internalitzants i externalitzants junts.

Els investigadors van utilitzar dades de 7.507 participants a l'estudi longitudinal de nens i joves 'Créixer a Irlanda'. Les dades sobre salut mental es van recollir mitjançant una eina d'avaluació estàndard anomenada Qüestionari de Fortaleses i Dificultats. Cada nen va rebre una puntuació composta de 10 en funció dels seus símptomes externalitzants i internalitzants als tres, cinc i nou anys.

Es va utilitzar una segona avaluació estàndard per mesurar l'estil de criança dels nens als tres anys i es va establir un perfil dels pares en funció de la seva inclinació cap a cadascun dels tres estils següents: afectuós (suport i atenció a les necessitats del nen), coherent (establiment d'expectatives i normes clares) i hostil.

Els investigadors van descobrir que, segons les trajectòries al llarg de les quals es van desenvolupar els símptomes de salut mental entre els tres i els nou anys, els nens es classificaven en tres grans categories.

La majoria (83,5%) eren de baix risc, amb puntuacions baixes de símptomes internalitzants i externalitzants als tres anys, que després van baixar o es van mantenir estables. Uns quants (6,43%) eren de risc lleu, amb puntuacions inicials altes que disminuïen amb el temps, però seguien sent més altes que les del primer grup. El 10,07% restant presentava un risc elevat, amb puntuacions inicials altes que augmentaven als nou anys.

Una criança hostil multiplicava per 1,5 les probabilitats que un nen entrés a la categoria d'alt risc, i per 1,6 a la de risc lleu, a l'edat de nou anys. Es va observar que una criança coherent tenia un paper protector limitat, però només contra els nens que entraven a la categoria de "risc lleu".

No obstant això, per a sorpresa dels investigadors, la criança afectuosa no va augmentar la probabilitat que els nens entressin al grup de baix risc, possiblement a causa de la influència d'altres factors en els resultats de salut mental.

Investigacions anteriors han destacat la importància daquests altres factors, molts dels quals també va confirmar el nou estudi. Les nenes, per exemple, tenien més probabilitats de ser a la categoria d'alt risc que els nens; els fills de pares solters tenien 1,4 vegades més probabilitats d'estar al grup d'alt risc, i els que procedien d'entorns més acomodats tenien menys probabilitats de presentar símptomes preocupants de salut mental a la infància mitjana.

Segons Katsantonis, els resultats subratllen la importància de la intervenció i el suport primerenc als nens amb risc de patir problemes de salut mental, cosa que ha d'incloure suport, orientació i formació personalitzats per als nous pares.

"Un suport adequat podria consistir en una cosa tan senzilla com oferir als nous pares informació clara i actualitzada sobre la millor manera de gestionar el comportament dels nens petits en diferents situacions --afirma--. És evident que l'estil de criança pot agreujar els riscos per a la salut mental. És una cosa que podem abordar fàcilment”.