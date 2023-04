Bloc quirúrgic de l'Hospital Vall d'Hebron @ep

El temps mitjà d'espera per a una primera consulta amb el metge especialista a Catalunya és de 94 dies, un menys que la mitjana nacional de 95 dies, que és de sis dies més que fa un any, si bé s'ha recuperat la situació provocada per la pandèmia de COVID-19, quan va arribar a assolir els 115, segons les dades a 31 de desembre de 2022 publicades pel Ministeri de Sanitat aquest dimarts.

A nivell nacional, la comparació respecte a les dades de fa sis mesos, el juny del 2022, encara són pitjors: l'espera llavors era de 79 dies, 16 menys que a finals de l'any passat.

A més, el 55,8% dels pacients ha d'esperar més de 60 dies (dos mesos) per tenir aquesta cita, davant el 52,2% de fa un any i el 49,3 de juny.

Per comunitats autònomes, Andalusia i les Canàries tenen el temps d'espera més alt per veure un especialista per primera vegada, amb 123 i 121 dies, respectivament, davant de Navarra (99), Castella i Lleó (95) i Catalunya (94) . Les autonomies menys afectades són, deixant al marge les dues ciutats autònomes (Ceuta 44 i Melilla 21), el País Basc (48 dies), les Balears (64), Galícia (66), Castella-la Manxa (75) i Madrid (75) .

A Aragó, l'espera mitjana és de 80 dies, a Astúries 81, a Cantàbria 91, al País Valencià 87, a Extremadura 76, a Múrcia 89 ia la Rioja 66.

L?autonomia amb més pacients en llista d?espera per consultar l?especialista, si es té en compte la població per 1.000 habitants, és Cantàbria, lleugerament per sobre d?Andalusia. Els segueixen, per aquest ordre, Astúries, Navarra, Castella i Lleó, Galícia, Comunitat Valenciana, Canàries, Madrid, Múrcia, La Rioja, Aragó, Ceuta, Extremadura, Melilla, Balears, Catalunya, Castella-la Manxa i País Basc

PER ESPECIALITATS

A tot Espanya, 85,66 persones per 1.000 habitants estan pendents d´una primera consulta amb els diferents especialistes. Això és un 11% més que a finals del 2021 (77,2 per 1.000 habitants).

Hi ha diverses especialitats els temps mitjans d'espera de les quals se situen, fins i tot, per sobre dels tres mesos: Neurologia amb 113 dies (100 al desembre de 2021 i 97 al juny), Dermatologia amb 110 (92 fa un any i 84 al juny), Traumatologia amb 102 (101 fa un any i 82 al juny), Digestiu 94 (90 al desembre del 2021 i 84 fa sis mesos) i Oftalmologia 91 (90 fa un any i 74 al juny).

Per contra, els menors temps s'observen a Cirurgia General, amb una mitjana d'espera per a consulta de 65 dies, ia Ginecologia, amb 69 dies . Tot i això, les xifres també han empitjorat en aquestes dues especialitats respecte a fa un any, quan a la primera hi havia 62 dies d'espera ia la segona 60.

NOMBRE DE PACIENTS EN LLISTA D'ESPERA PER A UNA CIRURGIA

La sanitat pública ha tornat a assolir el màxim històric de pacients en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica no urgent en el conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb 793.521, segons les dades a 31 de desembre de 2022 publicades pel Ministeri de Sanitat aquest dimarts. A Catalunya, hi ha 173.494 persones esperant per a una cirurgia.

Així, hi ha 86.781 persones més en llista d'espera que fa un any, un 12,28% més, i 51.003 més que al juny (742.518), un 6,87% més. El temps mitjà per a una intervenció és ja de 122 dies, davant dels 113 de juny del 2022, encara que és un dia menys que fa un any.