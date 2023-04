El prototip de pila de combustible està embolicat en un velló i és lleugerament més gran que lungla dun polze. - FUSSENEGGER LAB / ETH ZURICH

A la diabetis de tipus 1, l'organisme no produeix insulina. Això vol dir que els pacients han d'obtenir l'hormona externament per regular els seus nivells de sucre a la sang.

Avui dia això s'aconsegueix sobretot mitjançant bombes d'insulina que es connecten directament al cos. Aquests dispositius, igual que altres aplicacions mèdiques com els marcapassos, requereixen un subministrament fiable d'energia, que actualment s'obté principalment de piles d'un sol ús o recarregables.

Ara, un equip d'investigadors del Departament de Ciència i Enginyeria de Biosistemes de l'ETH Zuric de Basilea (Suïssa) ha posat en pràctica una idea aparentment futurista: han desenvolupat una pila de combustible implantable que utilitza l'excés de sucre a la sang (glucosa) dels teixits per generar energia elèctrica.

Els investigadors han combinat la pila de combustible amb cèl·lules beta artificials desenvolupades pel seu grup fa uns quants anys. Aquestes produeixen insulina només polsant un botó i redueixen eficaçment els nivells de glucosa en sang de forma molt semblant als seus models naturals al pàncrees.

"Moltes persones, sobretot als països industrialitzats occidentals, consumeixen més carbohidrats dels que necessiten a la seva vida diària. Això, condueix a l'obesitat, la diabetis i les malalties cardiovasculars. D'aquí va sorgir la idea d'utilitzar aquest excés d'energia metabòlica per produir electricitat i alimentar dispositius biomèdics", ha explicat Martin Fussenegger, responsable de la investigació, que s'ha publicat a la revista científica 'Advanced Materiales'.

Al cor de la pila de combustible hi ha un ànode (elèctrode) fet de nanopartícules de coure, que l'equip de Fussenegger va crear específicament per a aquesta aplicació. Està format per nanopartícules a base de coure i desdobla la glucosa en àcid glucònic i un protó per generar electricitat, que posa en marxa un circuit elèctric.

Embolicada en una tela no teixida i recoberta d'alginat, un producte d'algues aprovat per a ús mèdic, la pila de combustible s'assembla a una petita bosseta de te que es pot implantar sota la pell. L'alginat absorbeix el líquid corporal i permet que la glucosa passi del teixit a la pila de combustible.

En un segon pas, els investigadors van acoblar la pila de combustible a una càpsula que conté cèl·lules beta artificials. Aquestes es poden estimular per produir i secretar insulina mitjançant corrent elèctric o llum LED blava. Fussenegger i els seus col·legues ja van provar aquest tipus de cèl·lules de disseny fa algun temps el 2016.

El sistema combina la generació sostinguda denergia i ladministració controlada dinsulina. Quan la pila de combustible registra un excés de glucosa, comença a generar energia. Aquesta energia elèctrica s'utilitza llavors per estimular les cèl·lules perquè produeixin i alliberin insulina a la sang. Com a resultat, la glucèmia baixa fins a un nivell normal. Quan baixa per sota d'un llindar determinat, s'atura la producció d'electricitat i insulina.

L'energia elèctrica subministrada per la pila de combustible és suficient no només per estimular les cèl·lules de disseny, sinó també per permetre que el sistema implantat es comuniqui amb dispositius externs, com ara un telèfon intel·ligent.

Això permet als possibles usuaris ajustar el sistema a través de la corresponent app. Un metge també podria accedir-hi a distància i fer ajustaments. "El nou sistema regula de manera autònoma els nivells d'insulina i glucosa en sang i es podria utilitzar per tractar la diabetis en el futur", ha detallat Fussenegger.

El sistema actual és només un prototip. Tot i que els investigadors ho han provat amb èxit en ratolins, no poden convertir-lo en un producte comercialitzable. "Portar un dispositiu així al mercat està molt per sobre dels nostres recursos financers i humans", ha reconegut Fussenegger. Per això caldria un soci industrial amb els recursos i coneixements adequats.