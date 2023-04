Foto: Freepik

El Dia Mundial de la Salut se celebra cada any el 7 d'abril per crear consciència sobre temes relacionats amb la salut i promoure hàbits saludables a tot el món. Aquest dia va ser establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1950 per commemorar la fundació de l'organització i cridar l'atenció sobre els desafiaments de salut globals.

No obstant això, hi ha efectes de la salut que no podem controlar i són tots aquells que tenen a veure amb el medi ambient . En aquest cas, la pèrdua de la biodiversitat és un dels inconvenients que més colpegen de forma indirecta la salut de les persones.

Rafael Zamora, director científic de Loro Parque Fundación, alerta sobre la creixent amenaça que representa la pèrdua de biodiversitat per a la supervivència del planeta i la salut humana. D'acord amb les estimacions de l'OMS, cada any moren més de 13 milions de persones a tot el món per causes ambientals. A Europa, aquesta xifra puja a 1,4 milions de morts. Això fa evident la necessitat de prendre mesures per protegir la biodiversitat i reduir els efectes negatius de l'activitat humana sobre el medi ambient.

El director científic de Lloro Parc Fundació destaca la rellevància de la conservació de la biodiversitat com un factor fonamental per garantir un futur sostenible. En aquest sentit, posa èmfasi en el repte que enfronten organitzacions com la seva per convèncer les institucions, polítics i societat en general sobre la necessitat de protegir la vida silvestre i els hàbitats del planeta.

És evident que actualment es requereix més compromís i acció en la conservació del medi ambient i la biodiversitat, de manera que s'aconsegueixi mantenir l'equilibri ecològic i preservar els recursos naturals. És responsabilitat de tots treballar conjuntament per fomentar la consciència ambiental i promoure accions que permetin mitigar els efectes negatius de l'activitat humana sobre el planeta.

Per abordar aquests desafiaments, cal un compromís global i una acció concertada a tots els nivells, des dels governs i els líders mundials fins a les comunitats i les persones individuals. Tots podem contribuir a un món més just i saludable en adoptar hàbits saludables, donar suport a polítiques i programes que promoguin l'equitat en la salut i fer la nostra part per combatre les desigualtats en la salut.

Per tant, el Dia Mundial de la Salut és una oportunitat per reflexionar sobre els desafiaments de salut globals i renovar el nostre compromís de treballar plegats per construir un món més just i saludable. A través de l'acció concertada i l'enfocament a l'equitat a la salut, podem fer una diferència significativa en la salut i el benestar de totes les persones.