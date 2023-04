El recent estudi publicat pel Laboratori de Factors Humans de Microsoft revela que els descansos no només prevenen l'esgotament emocional, sinó que també contribueixen a millorar la presa de decisions, el compromís, la creativitat, la motivació i el benestar en general. | MARCUS AURELIUS

La pandèmia de COVID-19 ha deixat empremtes inesborrables en la salut mental i el benestar dels treballadors de tots els sectors. L'estat d' incertesa econòmica ha generat un augment en els nivells d' estrès i ansietat laboral . En aquest context, les empreses estan adoptant un paper més actiu en la promoció d' iniciatives que impactin positivament el benestar laboral dels seus empleats, per tal de fomentar dinàmiques saludables i proporcionar recursos i suport per afrontar els reptes actuals.

Sergi Ramo , CEO i fundador de groWZ Consultants , destaca la rellevància dels descansos en l'entorn laboral com a mesura preventiva de la "síndrome de Burn Out" . L'anomenada "síndrome de Burn Out" és una patologia que es caracteritza per l' esgotament emocional , la despersonalització i la baixa realització personal en l'àmbit laboral. Aquesta malaltia pot tenir greus conseqüències tant per a la salut mental com per a la productivitat dels treballadors. Per això, Ramo aclareix que “ fent les pauses adequades, els treballadors tenen més energia i motivació per exercir les seves tasques, augmentant així la seva productivitat ”.

El recent estudi publicat pel Laboratori de Factors Humans de Microsoft revela que els descansos no només prevenen l' esgotament emocional , sinó que també contribueixen a millorar la presa de decisions , el compromís, la creativitat, la motivació i el benestar en general.

A l'estudi es va realitzar una comparació entre el cervell de persones després d'una reunió amb pauses i sense. "Quan els participants van tenir descansos per meditar, els patrons d'ones cerebrals van mostrar més participació durant la reunió ", comenta Ramo. I afegeix: “ sense interrupcions, els nivells van ser negatius , cosa que suggereix que els participants estaven retrets o menys compromesos amb la reunió”.

Segons l'estudi de Microsoft, quan el cervell experimenta estrès , mantenir-se enfocat i compromès és més difícil . Per tant, perllongar i intensificar les reunions comercials pot ser contraproduent. Com assenyala Sergi Ramo, “ escurçar les reunions, fomentar la participació i establir pauses és molt positiu per maximitzar el rendiment i el benestar ”. Ramo afegeix que els descansos entre reunions permeten que el cervell es " reiniciï ", reduint així l'acumulació d'estrès.

L'estudi de Microsoft també assenyala que l' excés de pantalles al nou entorn laboral híbrid dels venedors pot provocar una necessitat més gran de pauses i d'espais relaxats . En aquest context, una de les pràctiques que podrien afavorir els resultats de les tasques mentals que requereixen creativitat és sortir a caminar.

"És fonamental que cada venedor prengui consciència de la importància de generar aquestes pauses, i que els líders comercials híbrids integrin aquestes bones pràctiques com a part d'una rutina de treball d'alt rendiment", aclareix Ramo.