La radiografia dun pacient amb tuberculosi. Foto: Vall d'Hebron

El coronavirus i la verola del mico són, amb tota probabilitat, les malalties que més espai mediàtic han ocupat els darrers anys. Tot i això, la humanitat ha conviscut, durant tota la seva existència, amb altres que han estat letals. En xifres totals, de fet, la infecció que més morts ha causat al llarg de la història és la tuberculosi .

Sense anar més lluny, al segle XVIII va arribar a causar 400 vegades més morts que la Covid-19 el 2020, convertint-se en una gran amenaça per a la societat.

El 24 de març de 1882, el científic prussià Robert Koch presentava davant de la Societat Fisiològica de Berlín una troballa que revolucionaria la història de la medicina: havia descobert la causa de la malaltia, investigació que el va portar a guanyar el Premi Nobel de Medicina anys més tard.

Un segle després, ja als nostres dies, la tuberculosi és una malaltia tractable, tot i que continua sent una de les principals causes de mortalitat a nivell mundial, ja que es cobra la vida d'aproximadament 1,5 milions de persones cada any, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Per això, el 24 de març passat, Dia Mundial de la Malaltia, Pere-Joan Cardona, responsable del grup de recerca de Microbiologia Clínica i Experimental de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i Francisco José Roca Soler, investigador principal de l'àrea d'Immunologia i del grup de Patologia Infecciosa, Microbiologia Clínica i Medicina Tropical a l'Institut Murcià de Recerca Biosanitària Pascual Parrilla (IMIB-UMU), van reflexionar sobre si és possible eradicar-la, més enllà de tractar-la.

NOMÉS EL 10% DELS PACIENTS MOSTREN SÍMPTOMES

La tuberculosi és una infecció bacteriana contagiosa que afecta els pulmons, però es pot propagar a altres òrgans. Segons Cardona, únicament el 10% de les persones infectades pel patogen de la malaltia mostren símptomes (com tos intensa durant més de 3 setmanes, dolor al pit i tos amb esputs).

Recentment l'equip de Cardona ha descobert el procés pel qual la infecció amb el bacil de Koch pot passar d'estar en estat latent a derivar en tuberculosi. El microorganisme es multiplica a la part superior del pulmó, en una zona de poc moviment. Aquesta manca d'activitat promou que el líquid limfàtic s'estanqui, permetent el creixement de Mycobacterium tuberculosi. Això provoca una resposta inflamatòria important a què se sumen els macròfags, que, en la lluita contra el bacteri, provoquen una lesió.

Pere-Joan Cardona, investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Foto: CaixaBank Research



D'acord amb allò publicat a Pathogens, la lesió inicial ha de produir microlesions secundàries al seu voltant perquè la infecció passi a malaltia. "Aquestes lesions filles també s'inflamen i el conjunt genera una gran ferida que acaba destruint tot el pulmó", apunta Cardona, l'equip del qual ha demostrat aquest procés en ratolins i també en macacos.

La troballa, que serveix com a marcador predictiu de la tuberculosi, obre les portes cap a la investigació de nous mètodes de diagnòstic i el desenvolupament d'una nova vacuna. "Si bé ja hi ha una vacuna contra la tuberculosi que es va dissenyar a la primera meitat del segle xix, per desgràcia no prevé la infecció primària en adults ni la progressió de la infecció latent", afegeix l'investigador. "Amb els nostres resultats, es podria estudiar el disseny d'una vacuna adreçada a evitar la formació d'aquesta primera lesió", valora.

ACTUAR RÀPID... I CUIDAR ASPECTES COM L'ALIMENTACIÓ

Per tant, i com passa a la immensa majoria de malalties, cal actuar amb rapidesa. "El gran repte de la tuberculosi és el diagnòstic", assegura Cardona, que considera que "l' eradicació de la tuberculosi només arribarà si es desenvolupa un test ràpid , com els detectors d'antígens per a la Covid-19".

Complementàriament a aquesta detecció precoç, Roca apunta que "eliminar la malnutrició del planeta" és un altre dels objectius que s'ha de fixar de cara a eradicar la tuberculosi.

"Ningú en vol parlar, és una malaltia que no apareix als diaris, i això és perquè sempre s'ha vinculat amb la pobresa", afegeix l'investigador d'IMIB-UMU.

Francisco José Roca Soler, investigador de l'IMIB-UMU. Foto: CaixaBank Research

ELS CASOS PUJAREN EL 2022 PER PRIMERA VEGADA EN 20 ANYS

Les reflexions de tots dos s'han de tenir en compte si es considera que, l'any passat, per primera vegada les últimes dues dècades es va registrar un augment de casos al conjunt del planeta, segons va apuntar l'OMS.

De fet, investigadors van alertar de l'aparició d'una variant més resistent als medicaments i els tractaments existents i també d'un increment de les morts relacionades amb la tuberculosi.

Des de l'OMS van advertir que el control de la malaltia va empitjorar a conseqüència de la pandèmia i els diferents conflictes armats que estan actius arreu del món.