La plataforma de recerca de feina, JOBATUS, ha elaborat un anàlisi sobre la creixent tendència de les empreses a oferir escoles bressol al lloc de treball per als fills dels seus empleats . Aquesta iniciativa empresarial resulta summament beneficiosa per a aquells pares que desitgen treballar sense preocupacions sobre l'atenció dels seus fills petits , cosa que els permet centrar-se en la seva feina i augmentar-ne la productivitat laboral . A més, aquesta pràctica ha esdevingut un element clau per retenir el talent i millorar la satisfacció laboral dels empleats.



Les escoles bressol al lloc de treball s'estan convertint en una solució cada vegada més popular per ajudar els pares a equilibrar la seva vida laboral i familiar. Aquesta pràctica permet als empleats deixar els seus fills a la guarderia durant el dia, cosa que els brinda la tranquil·litat de saber que els seus fills estan a prop i ben cuidats mentre treballen.



JOBATUS ha informat que cada vegada més empreses, independentment de la mida i el sector, estan implementant l'oferta d'escoles bressol al lloc de treball. Segons les dades de la plataforma, aquesta pràctica té com a objectiu millorar la vida laboral dels empleats i atreure nous talents. JOBATUS també ha destacat que les empreses que ofereixen escoles bressol al lloc de treball són percebudes com a més atractives i compromeses amb el benestar dels seus empleats.

Empreses líders al seu sector, com Google, Microsoft, IKEA i Danone , han estat pioneres en la implementació d'aquesta pràctica i n'han demostrat l'eficàcia.